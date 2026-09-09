כוחות של יחידת הפיקוח במנהל האזרחי ביצעו היום (רביעי) מבצע אכיפה נרחב בצפון השומרון. במסגרת הפעילות נהרסו 35 מבנים פלסטיניים שנבנו ללא היתר לאורך צירי הגישה המובילים ליישובים החדשים באזור.

לצד פעולות ההריסה הישירות, הובילה ההרתעה בשטח לכך שבעלי נכסים פינו באופן עצמאי עשרה מבני ענק נוספים וחממות שהשתרעו על פני שטח כולל של כ-50 דונם.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' אמר: "הריסת המבנים הבלתי חוקיים בצפון השומרון היא חלק ממדיניות רחבה שאנחנו מובילים, להרס הבנייה הבלתי חוקית, ויצירת מאזן הרתעה משמעותי והגנה על יישובי צפון השומרון - רצועת הביטחון של מדינת ישראל".