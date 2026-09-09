מחרוזת גאולה וירושלים | מחזור ט"ז ישת"מ

הישיבה התיכונית מעלות ציינה 20 שנה להקמתה באירוע בהשתתפות כ-120 מבוגרי הישיבה. במעמד השתתפו הרב יהושע ויצמן ראש ישיבת ההסדר מעלות ורב העיר הרב מאיר סייג.

הישיבה, שהחלה את דרכה בקראוון אחד, מונה כיום 410 תלמידים. בוגרי הישיבה שהגיעו לאירוע הצטרפו לתלמידים, להורים ולאורחים.

הרב ויצמן נשא דברים באירוע והתמקד בחינוך הנוער, תוך התייחסות לדברי הרב קוק על הפסוק "חנוך לנער על פי דרכו". הוא ציטט מדבריו, "כאן בפרשה קטנה זו כל סוד החינוך הוא מונח", והדגיש כי לכל נער דרך מיוחדת משלו.

בדבריו הסביר הרב ויצמן כי על המבוגרים והמחנכים לעשות מאמץ כדי לשוב ולהתחבר לעולמם של הצעירים. הוא הדגיש את הביטוי "להסתכל בנשמת הנוער", ואמר, "יש לנוער נשמה, נשמה נקייה, עם עוצמות, עם שאיפות. להתבונן בנשמת הנוער, להבין את דרכו, כדי שנוכל לחנכו על פי דרכו".

הרב ויצמן הרחיב על התמימות והאידיאלים המאפיינים לדבריו את הנוער, ועל הצורך של המבוגרים להתחבר אליהם מחדש. "עלינו נחדור לנשמת הנוער, לאותה תמימות, לאותה עוצמה, לאותו רצון טוב, לאותם אידיאלים שהנוער משתוקק אליהם", אמר.

בהמשך התייחס לדבריו של הרב קוק על "דור שהחיים רועשים בו", וקשר אותם לאתגר ההקשבה הפנימית. לדבריו, הרעשים וההמולה שמסביב עלולים להקשות על האדם להקשיב "לקולות הפנימיים שלנו".

ראש ישיבת ההסדר מעלות פנה ישירות לתלמידים ואמר, "נוער יקר וחביב, קחו את המילים האלה של הרב קוק. אתם אדירים, ענקים, גדולים עלינו. אנחנו צריכים מאמץ מאוד גדול לעשות כדי להיות כמוכם, עם התמימות והעוצמות והרצונות".