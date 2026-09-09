הדר מילר בטור וידאו: שנה טובה, שנה של בחירות טובות

"רגע אחד יכול לשנות חיים שלמים" - זהו המסר שעומד במרכז טור הווידאו החדש של הדר מילר באולפן ערוץ 7, לקראת ראש השנה.

מילר מתארת כיצד אדם יוצא לעבודה או הולך לישון עם תוכניות ליום המחרת, מבלי להעלות על דעתו שבתוך רגע אחד עולמו עלול להתהפך. "זה קורה בתאונות דרכים, בבדיקה רפואית שגרתית, וזה קרה לנו בגדול כשהלכנו לישון בשמחת תורה והתעוררנו אל הסיוט הגדול ביותר שידעה המדינה שלנו", היא אומרת.

לדבריה, התחושה הזו הפכה מוחשית במיוחד לאחר שאחת מחברותיה איבדה את בעלה במלחמה. "היא הלכה לישון עם שגרת יום רגילה וקמה אלמנה ואם ליתומים, בלי שום הכנה מוקדמת. הידיעה שהקרקע עלולה להישמט תחת הרגליים ברגע אחד הפכה לחלק מהחיים של כולנו".

לקראת הימים הנוראים קוראת מילר לעצור את מרוץ החיים ולהתבונן פנימה. "אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומם של הימים הנוראיים, ימים שבהם נגזר דינו של עולם. אחרי כל השנים הקשות והמטלטלות שעברנו כאומה וכעם, יותר מתמיד ברור שזה הזמן לעצור, להתפלל ולהתחנן לפני הקב"ה שיגזור עלינו רק גזרות טובות".

את דבריה היא מסיימת בתפילה ובתקווה לשנה החדשה: "אנחנו מתפללים שהמהפכים בחיים יהיו תמיד לטובה, ושנדע לבחור נכון - גם בבחירות הארציות שעל הפרק וגם בבחירות היומיומיות הקטנות שאנחנו עושים בכל רגע. הלוואי שנשכיל להיות טובים באמת ולא רק במילים, כדי שנוכל להמשיך לחיות כאן בארץ אבותינו מתוך ביטחון, נחת ושמחה אמיתית. שנה טובה ומתוקה".