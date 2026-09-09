בטקס חגיגי שנערך השבוע בירושלים הושקה ישיבת "שלם", הכוללת ישיבה גבוהה, ישיבת הסדר וישיבה קדם-צבאית.

באירוע, שהתקיים בהיכל הישיבה בשכונת פסגת זאב, השתתפו כ-200 רבנים, אנשי ציבור, מחנכים, תלמידים ובני משפחותיהם, שסימנו את פתיחתו הרשמית של המוסד החדש.

הישיבה, הקרויה על שמו של דניאל חדאד ז"ל, מבקשת להציב מודל חינוכי המחבר בין לימוד תורה מעמיק לבין אחריות לאומית, עשייה ציבורית ואתגרי החיים במדינת ישראל. תפיסתה החינוכית נשענת, בין היתר, על משנת הרמב"ם ועל החיבור שבין עולם הרוח לעולם המעשה.

את הערב ליווה הזמר והיוצר שחר עדוי, שביצע שירי אמונה לצד קלאסיקות ישראליות, ולאחר מכן נשאו דברים רבני הישיבה ומקימיה.

הרב זאק, מרבני הישיבה ור"מ שיעור א', שיתף את המשתתפים במסע שהוביל להקמת הישיבה בתוך פחות משנה. "התחלנו משיחת ווטסאפ אחת", סיפר. "בהמשך גייסנו תלמידים, וגם כשהמלחמה הקשתה להגיע לבתי הספר ולהציג את החזון - המשכנו קדימה. הקמנו קמפוס מאפס, גייסנו מחזור ראשון של תלמידים איכותיים, והיום אנחנו זוכים לראות את החלום הופך למציאות".

בהמשך הציג הרב זאק את תפיסת עולמה של הישיבה, המבוססת על רעיונותיו של הרמב"ם ושל הרב נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל. "האדם נעשה לאדם רק כאשר הוא לומד להיות כזה", אמר. "הישיבה אינה תיבת נח שמסתגרת מפני העולם, אלא מקום שמכשיר את האדם לפגוש את המציאות, להתמודד עמה ולהאיר אותה באור התורה".

הרב אלי קפלן, מראשי השותפים להקמת הישיבה, הדגיש את הצורך בחיבור בין תורה עמוקה לבין אחריות ציבורית ולאומית. בני משפחת חדאד נשאו דברים מרגשים לזכרו של דניאל חדאד ז"ל, שעל שמו נקראת הישיבה, ותיארו את דמותו ואת הערכים שביקשו להנציח באמצעות המוסד החדש.

במוקד הערב עמד נאומו של ראש הישיבה, הרב ד"ר יוחאי מקבילי, שהציג את החזון החינוכי המלווה את הקמת "שלם". מקבילי, איש הייטק, מייסד "מפעל משנה תורה", מחבר ביאורים ל"משנה תורה" ול"מורה הנבוכים" ומרצה בטכניון, תיאר שיחה שקיים עם תלמידי ישיבות, שבמהלכה הבין עד כמה לעיתים לימוד התורה מתנתק מן החיים עצמם.

הוא סיפר על תלמיד שענה כי "הדבר החשוב ביותר בעולם הוא ללמוד תורה", והשיב לו כי מעל הכול עומד הקשר עם הקב"ה. לדבריו, "כאשר הלימוד הופך למטרה בפני עצמה ומפסיק להשפיע על החיים, נוצר שבר חינוכי".

כדוגמה סיפר על תלמיד שלמד במשך שבועות סוגיה במסכת בבא קמא, אך התקשה להסביר כיצד היא משליכה על המציאות המעשית ועל המשפט במדינת ישראל. "אפילו לא מעלים לדיון את החיבור לחיים", אמר. "זהו שבר שאנו באים לתקן. הלימוד אינו יכול להישאר בתוך בועה סטרילית. אנו שואפים לגדל תלמידי חכמים ואנשי מעשה, המבינים את התורה כספר חיים המדריך את המציאות כולה".

את הערב חתם פאנל בנושא "התורה וחזון המדינה", בהנחיית תמיר דורטל, בהשתתפות הרב אורי שרקי, הרב פרופ' יצחק ליפשיץ ופרופ' בנימין בראון. המשתתפים דנו במקומה של התורה בעיצוב חיי המדינה המודרנית ובחיבור שבין השיבה הלאומית לארץ ישראל לבין סוגיות ציבוריות בתחומי המשפט, החברה, הכלכלה ומוסדות השלטון.