רבני בית הדין הרבני בבני ברק - הרב שריאל רוזנברג, הרב יהודה סילמן והרב יצחק מרדכי רובין - פרסמו הבוקר (רביעי) מכתב חריף ויוצא דופן, הקורא למאבק עיקש בתאונות הדרכים ובבריונות בכביש.

במרכז פסק ההלכה קובעים הדיינים כי זהירות בדרכים וציות לתקנות התנועה אינם בגדר המלצה בלבד, אלא חובה הלכתית ואזרחית מלאה.

"נהיגה שאינה זהירה כרוכה בסכנת נפשות תמידית", מזהירים הרבנים במכתבם. "כל המיקל בדבר עלול להיכשל בעבירה החמורה של שפיכות דמים".

חלק מרכזי בגילוי הדעת מוקדש לתופעת הסחת הדעת בנהיגה, תוך התמקדות בנהגי הסעות ("דרייברים") ובנהגים המשתמשים בטלפונים ניידים תוך כדי נסיעה.

הרבנים יצאו נגד המנהג החמור של כתיבה, חיוג ודיבור בטלפון בזמן נהיגה, והגדירו זאת כהפקרה ישירה של חיי הנוסעים והולכי הרגל.

החידוש המשמעותי ביותר בפסק ההלכה נוגע לחובה האזרחית לדיווח. על אף הרגישות ההיסטורית במגזר החרדי בכל הנוגע למסירת מידע לרשויות המדינה, קובעים הפוסקים באופן נחרץ כי מניעת סכנת נפשות קודמת לכול.

על פי ההנחיה, כל אדם הנחשף לנהיגה מסוכנת - אפילו של מכר או בן משפחה - מחויב להזהירו מיד. במידה והנהג ממשיך במעשיו, הורו הרבנים לפנות לסמכות הלכתית כדי לקבל היתר לפעול מול הגורמים המוסמכים, במטרה להביא לשלילת רישיונו ולמיצוי הדין עמו.