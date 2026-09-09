שר הביטחון מזהיר: נכה באיראן פעם נוספת אלעד מלכה, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים היום (רביעי) ביקור במוצבי צה"ל בכתר החרמון שבשטח סוריה, יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בדברים שנשא הדגיש שר הביטחון את חשיבות הנוכחות הצבאית במקום והפנה מסר חד לדרג המדיני בסוריה ולמדינות האזור. "אנחנו מגינים מכאן על יישובי רמת הגולן והגליל, פוקחים עין על מעוז החיזבאללה בבקעא בלבנון ואנחנו נמצאים כאן ושולחים מסר חזק מאוד וברור לנשיא סוריה שיושב במרחק 35 קילומטר שם למטה בארמון בדמשק: אנחנו נמצאים כאן בחרמון, אנחנו נמצאים באזור הביטחון ולא זזים מכאן כדי להגן מפני איומים של כל גורם ג'יהאדיסטי מהצד הזה של הגבול ובתוך המערכים בסוריה עצמה".

כ"ץ פירט את המהלכים המבצעיים המתרחשים בגזרה מדי לילה, תוך שהוא מקשר בין הפעילות בסוריה ליתר החזיתות. "השמדנו את תשתיות האויב בעזה, בלבנון וכאן גם פועלים כוחות צה"ל מדי לילה לסכל עוד תשתיות של כוחות ג'יהאדיסטים כדי להגן על יישובי הגולן על יישובי הגליל ועל מדינת ישראל".

בהמשך דבריו התייחס שר הביטחון גם לעימות מול איראן ולסיכול האיומים על מדינת ישראל, כשהוא מבהיר כי המערכת הביטחונית ערוכה להמשך הפעילות במידת הצורך. "איראן ברקע, היכינו בה פעמיים, כאשר נצטרך נכה גם בפעם השלישית על מנת להמשיך בסיכול האיומים. סיכלנו את איום הגרעין, חיסלנו את חמינאי, פגענו ביכולות האסטרטגיות. וכך אנחנו נמשיך לעשות מול כל האיומים - גם האיום של הציר השיעי בראשות איראן, גם הציר האחאסי שמובילים האחים המוסלמים כאן ובאזור. אנחנו נבטיח את ביטחון כל תושבי מדינת ישראל".