עימות בימין: "וינטר שורף קולות למחנה" באדיבות חדשות 13

האסטרטג ואיש הימין ברל'ה קרומבי ועו"ד ערן ארי, מספר ארבע ברשימתו של עופר וינטר לכנסת, התעמתו בשידור חי בתוכנית "הצינור" בערוץ 13, סביב שאלת הריצה העצמאית של מפלגת "עמך ישראל" לכנסת.

קרומבי טען כי אין למפלגה היתכנות לעבור את אחוז החסימה וקבע שהיא "תשרוף קולות למחנה הלאומי".

לדבריו "הייתי בקמפיין של יחד ואלי ישי ב-2015 ובקמפיין של פרופ' אריה אלדד וד"ר מיכאל בן ארי ב-2013. הם לא עברו את אחוז החסימה למרות שכל הסקרים הראו שעוברים. שלא לדבר על בנט ושקד ב-2019. אין למפלגת וינטר אף סיכוי".

בן ארי מצידו טען כי מפלגתו היא התקווה היחידה לשלטון הימין. "מי שחושב שעם המפלגות הישנות אפשר לנצח את הבחירות כנראה לא היה כאן בשנים האחרונות".

הוא טען כי אם תיבחר מפלגתו, היא תפעל להקמת ועדת חקירה לטבח בשבעה באוקטובר, תוך 45 ימים מאז כינון הכנסת החדשה. "רק כוח חדש שלא היה בפוליטיקה יוכל לעשות את זה. אנחנו נוודא שתוקם ועדת חקירה בהסכמה רחבה ונחקור גם את מערכת המשפט, אבל גם את הממשלה וגם את הממשלות הקודמות שכיהנו כאן", הסביר בן ארי.