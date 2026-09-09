בליכוד דורשים לחקור את עיתון "הארץ" ואת העיתונאים העומדים מאחורי הידיעה לפיה כשבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר קיבל ראש הממשלה נתניהו אזהרה לגבי כוונות חמאס מנשיא איחוד האמירויות.

"הפרשייה האמיתית שהתגלתה ביומיים האחרונים היא התערבות זרה בוטה בבחירות בישראל. התברר שמי שעומד מאחורי הידיעה השקרית של עיתון "הארץ" הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן שיושב באמירויות", נאמר בהודעה שפרסמה הערב (רביעי) המפלגה.

"דחלאן הקים רשימה משותפת עם חמאס לבחירות ברשות הפלסטינית. הוא מעוניין להפיל את ממשלת הימין בראשות נתניהו כי הוא חולם להשתלט על רצועת עזה. לשם כך הוא צריך ממשלת שמאל חלשה של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות. ממשלה כזאת תיסוג מעזה ותעביר אותה לשליטתו", טענו בליכוד.

עוד הוסיפו כי "נחשף ששלומי אלדר שפרסם את הפייק ניוז, קיבל תשלום מעמותת שמאל שקשורה למפלגת 'הדמוקרטים' של יאיר גולן, כדי להפיץ את עלילת הכזב שלו. כמו כן, לפני כחודשיים יאיר גולן ורונן בר ביקרו בחשאי באיחוד האמירויות. האם ביקור חשאי זה קשור לפרסום הכוזב ב'הארץ'?".

ראש הממשלה ותנועתו דרשו לפתוח בחקירה פלילית נגד שלומי אלדר, רות יובל, עיתון "הארץ", יאיר גולן ומפלגת "הדמוקרטים", בשל מה שהגדירו "חשד לניסיון שיבוש הבחירות עם גורמים זרים".