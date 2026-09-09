העימות סביב הסנקציות שהטילה בריטניה על מוצרים מיהודה ושומרון עולה מדרגה: הרב הראשי של בריטניה, הרב אפרים מירוויס, תקף בחריפות את החלטת ממשלת בריטניה והזהיר כי היא מסכנת את הקהילה היהודית במדינה, בעוד שר החוץ היהודי אד מיליבנד דחה את דבריו והגן על המדיניות.

הרב מירוויס הזהיר כי החלטת הממשלה אינה אלא "נשיאת דגל פוליטי לרטוריקה אנטי-ישראלית שקרית", והוסיף כי היא עלולה להחריף את גילויי השנאה כלפי יהודים.

"הודעת הממשלה היא לא הרבה יותר מאשר נשיאת דגל פוליטי לרטוריקה אנטי-ישראלית שקרית. פוליטיקה של מחוות מסוג זה מזינה שיח עוין יותר ויותר על ישראל, וההשפעה המצטברת של מדיניות ענישה כזו היא לחזק עוד יותר את אלה, בבית ובחו"ל, המשתמשים בשנאה כנשק נגד יהודים", אמר.

שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, השיב בריאיון ל-BBC כי הוא רוחש כבוד לרב הראשי, אך חולק עליו. "אני לא מסכים עם הרב הראשי, מישהו שאני מכבד מאוד. כל מי שמחזיק ביהודים בריטים, או אפילו יהודים ברחבי העולם, אחראים לפעולות ממשלת ישראל, עוסק באנטישמיות טהורה ופשטנית".

לדבריו, "כולנו צריכים לעשות יותר כדי להתמודד עם האנטישמיות, אבל אני מאמין שאנחנו יכולים לעשות זאת ולעמוד על ערכים בריטיים".

גם ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהאם, הגן על החלטת ממשלתו להטיל את הסנקציות, ואמר בפרלמנט כי "בריטניה צריכה לעמוד על צדק כנגד אי־צדק. במקומות שבהם אנשים סובלים מבריונות מחוץ לבתיהם, תמיד נעמוד לצד האנדרדוג".