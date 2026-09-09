סקר שערך מכון "NEXT DATA" ופורסם הערב (רביעי) בערוץ 14 מעלה כי לו הבחירות היו נערכות כיום מפלגת הציונות הדתית יחד עם זהות מקבלת 8 מנדטים בעוד מפלגתו של עופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה.

על פי הנתונים, מפלגת הליכוד זוכה ב-30 מנדטים, "ישר!" ב-22, ש"ס ב-10 והדמוקרטים ב-8.

מפלגת הציונות הדתית-זהות מקבלת 8 מושבים, עוצמה יהודית 8, ביחד של בנט ולפיד 7, יהדות התורה 7, ישראל ביתנו 7, הרשימה המשותפת 6 ורע"ם 5.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות מפלגות "עמך ישראל" עם 2.1%, מפלגת המילואימניקים-כלכלית עם 1.4%, כחול-לבן עם 0.2%, נעם לישראל עם 0.1% ומפלגת הציבור החרדי עם 0.1%.

בחלוקה לגושים, גוש הימין משיג 64 מנדטים, גוש מתנגדי נתניהו מגיע ל-44 והמפלגות הערביות משיגות יחד 12 מושבים.

סקר שערך מכון "דייקרט פולס" עבור i24NEWS מציג תמונת מצב שונה מעט. מפלגת הליכוד מקבלת 27 מנדטים, "ישר!" 22, ביחד 10, הדמוקרטים 9, יהדות התורה 8, עוצמה יהודית 8, ישראל ביתנו 7, ש"ס 7, הרשימה המשותפת 7, הציונות הדתית-זהות 6, רע"ם 5 ו"עמך ישראל" 4.

גוש הימין עומד על 56 מנדטים ללא מפלגתו של וינטר, וגוש מתנגדי נתניהו על 48.

בסקר חדשות 13 מקבלת מפלגת "ישר!" 22 מנדטים, הליכוד 19, ביחד 13, הדמוקרטים 10, עוצמה יהודית 9, יהדות התורה 8, ישראל ביתנו 8, הרשימה המשותפת 8, ש"ס 7, הציונות הדתית-זהות 6, רע"ם 6 ומפלגת "עמך ישראל" 4.

גוש הימין משיג 53 מנדטים וכך גם גוש מתנגדי נתניהו. בסקר זה המפלגות הערביות עם שיא של 14 מנדטים.