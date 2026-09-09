רגע לפני חשיפת המצעד השנתי של גלגלצ לשנת תשפ"ו, פרסמה התחנה את נתוני "קולות החיילים" - הבחירות המוזיקליות של אלפי חיילי וחיילות צה"ל לאורך השנה.

על פי הנתונים, עומר אדם הוא האמן האהוב ביותר על חיילי צה"ל בשנת תשפ"ו. שיריו נבחרו יותר מכל אמן אחר במסגרת התוכנית היומית "קולות החיילים", המשודרת בגלגלצ ומאפשרת לחיילים לבחור את השירים המלווים אותם במהלך השירות.

במקביל, השיר שנבחר במספר הפעמים הגבוה ביותר הוא "אבל את" של מאיר ואביתר בנאי, שזכה גם למספר הרב ביותר של הקדשות אישיות מצד החיילים.

במהלך השנה השתתפו בתוכנית כ-250 יחידות צה"ליות - בסדיר ובמילואים - רובן יחידות לוחמות. אלפי חיילים מכל רחבי הארץ, ממגוון חילות, חטיבות וגדודים, בחרו שירים והקדישו אותם לבני משפחה, חברים ולוחמים.

בגלגלצ ציינו כי עומר אדם מועמד גם לתואר איש השנה במוזיקה, בעוד אלבומו "חלק מהנצח" מועמד לפרס אלבום השנה.

התחנה סיכמה שנה של שידורים מעשרות בסיסים, מוצבים ואירועים צבאיים ברחבי הארץ, בצפון, בדרום וביהודה ושומרון, שכללו ביצועים מיוחדים לצד השתתפות רחבה של חיילי צה"ל בעיצוב פסקול השנה.

המצעד השנתי המלא של גלגלצ, שבו ייחשפו שיר השנה, אנשי השנה במוזיקה והזוכים בקטגוריות השונות, ישודר מחר החל מהשעה 14:00.