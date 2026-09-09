התחזקות מפלגת הימין הקיצוני "אלטרנטיבה לגרמניה" גורמת לחשש כבד בגרמניה. לאחר שרשמה ניצחון בבחירות במדינת סקסוניה-אנהלט, התייחס קנצלר גרמניה למפלגה וטען כי היא רוצה לבצע "טיהור אתני" למהגרים.

"המונח 'הגירה מחדש' אינו אלא מילה נרדפת לטיהור אתני המבוסס על מוצא וצבע עור. אם אלו שעובדים בגרמניה יצטרכו לעזוב את המדינה שוב בגלל שאתם תומכים ב'הגירה מחדש'", אז המקצועות החשובים בגרמניה לא יוכלו עוד לתפקד. אף בית אבות לא יישאר פתוח, אף בית חולים בגרמניה לא יישאר פעיל, ואף מסעדה בגרמניה לא תוכל להמשיך לפעול", אמר מרץ בנאום בפרלמנט הגרמני.

הוא פנה אל מנהיגת "אלטרנטיבה לגרמניה", אליס ויידל, ואמר לה כי אתם הייתם ותישארו כוח הרסני. הרטוריקה של 'אלטרנטיבה לגרמניה' היא בדיוק מה שמפלג את החברה שלנו בצורה כל כך עמוקה". ל

אחר מכן הוא הוסיף כי גם מפלגתו תומכת בגירוש מהגרים לא חוקיים, אך טען כי יש לעשות אבחנה בינם לבין מהגרים המתגוררים בגרמניה באופן חוקי. "עדיין יש לנו אנשים רבים בגרמניה שלא אמורה להיות להם תושבות קבע. זהו קונצנזוס בקואליציה, שעלינו לגרש יותר אנשים. אבל אנחנו עושים הבחנה זהירה בין אלו שעובדים בגרמניה, שתורמים לשגשוגנו, ושהם רצויים כאן, לבין אלו שאין להם תושבות קבע בגרמניה וחייבים לעזוב את ארצנו. בניגוד אליכם, אנחנו מקפידים מאוד לעשות את ההבחנה הזו", אמר מרץ.

הדיון בפרלמנט הגרמני היה סוער, כאשר רבים מחברי הבונדסטאג מחאו כפיים והריעו לדבריו של מרץ, בעוד חברי "אלטרנטיבה לגרמניה" מחו בקולניות על דבריו.