ראשי רשויות אזוריות ומקומיות ביהודה ושומרון פנו במכתב דחוף לראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעקבות ההודעה על הכוונה לסיים את כהונתו של מנהל רשות מקרקעי ישראל, יהודה אליהו, ובדרישה חד-משמעית להשאירו בתפקידו.

"דווקא בעת הזו, כאשר מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרי שיקום ופיתוח כבירים, הזזתו של מר אליהו מתפקידו תהווה פגיעה אנושה ברצף העשייה ועיכוב בלתי מוצדק של פרויקטים לאומיים חיוניים", נכתב בפנייה. ראשי המועצות הוסיפו כי "יציבותה של רמ"י תחת הנהגתו המקצועית היא אינטרס לאומי ראשון במעלה".

המכתב כולל שבחים לתפקודו של אליהו, תוך ציון מנהיגותו הערכית והציונית, השינוי הארגוני שהוביל ברשות מקרקעי ישראל, היעילות בעבודתו והקשב שהפגין לצרכים האסטרטגיים העולים מהשטח.

לצד זאת, מבהירים ראשי הרשויות ביהודה ושומרון כי החלפה של דרג ניהולי בכיר בעת הזו אינה עומדת במבחן המציאות: "החלפת ראש רשות רמ"י בתקופת בחירות תגרום לפגיעה של ממש במדינת ישראל ובשלטון המקומי".

את מכתבם חותמים ראשי המועצות בדרישה לנקיטת צעדים מהירים מצד הדרג המדיני: "אנו קוראים להתערבותך המיידית על מנת לשמור על מדינת ישראל, בכך שמר יהודה אליהו ישמור על תפקידו וימשיך להוביל את רשות מקרקעי ישראל לעבר היעדים הלאומיים הניצבים לפתחנו".