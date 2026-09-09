בן גביר: זו הסיבה האמיתית למחלוקת עם המפכ"ל צילום: דוברות

מחריף העימות בין שר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למפכ"ל דני לוי. זאת לאחר שהאחרון טען שהשר מעכב תקציבים למשטרה.

בן גביר אמר הערב (רביעי) כי "ליבת המחלוקת ביני לבין המפכ"ל כלל אינה קשורה לתקציב. אני השר שהביא למשטרה הכי הרבה כסף והעלה משכורות השוטרים. המחלוקת הינה על מינויים בזמן בחירות, ועל העובדה המצערת כי המפכ"ל נשלט על ידי היועצת המשפטית לממשלה, שדורשת ממנו לקדם מיידית את מקורבתה תמר ליברטי, מי שהיתה רל"שית המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך".

בהמשך הצהרתו הבהיר בן גביר את עמדתו הנחרצת לגבי המשך המהלכים. "לא אאפשר שהיועמ"שית העבריינית תנעץ את טלפיה במשטרת ישראל ותכתיב למפכ"ל מינויי מקורבים. בוודאי לא מינויים תמוהים בערב בחירות, בניגוד לכל כללי מנהל תקין".