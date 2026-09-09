מ"מ מנהל רשות מקרקעי ישראל, יהודה אליהו, משיב הערב (רביעי) לשר חיים כץ שטען לחוסר מקצועיות מצידו וזימן אותו לשימוע לפני פיטורין.

"המחלוקת בינינו עמוקה ומהותית יותר", כותב אליהו במכתבו לשר, ומדגיש כי העימות הנוכחי לא נולד סביב טענות ועד העובדים, אלא בעקבות סירובו להיכנע לדרישות השר. אליהו מאשים את כץ כי דרש ממנו להביא לסיום תפקידם של בכירים ברשות ללא כל תשתית מקצועית או ניהולית שתצדיק זאת. "אינני מוכן לעשות שימוש בסמכותי בניגוד לשיקול דעתי המקצועי", כתב.

בנוסף, נחשף במכתב כי לשכת השר דרשה לאשר כל מכרז לתפקידי ביניים ומעלה ברשות, ובכלל זה חסימת המכרז לתפקיד מנהל אגף מדיניות, צעד שלטענת מ"מ המנהל חורג מן הממשק הראוי ויוצר מנגנון העוקף את הסמכות המקצועית.

בחלקו הראשון של המכתב, אליהו מפריך את העילות הרשמיות שצירף השר להזמנה לשימוע, אשר נשענו על טענות ועד העובדים.

באשר לטענה על מניעת פעילויות הכוללות שירת נשים ביום העובד, מבהיר אליהו כי רק פעל למציאת חלופה שתאפשר גם לעובדים שומרי מסורת להשתתף. הוא חושף כי במסגרת שיח עם הוועד סוכם תחילה להביא את ההצגה "שוקו וניל" בה משתתפות שחקניות נשים, ובהמשך הושגה פשרה בבית הדין לעבודה לקיים את המחזמר המקורי בחודש אוקטובר לצד פעילות חלופית.

גם בנוגע לטענות על עיכוב הסיור הלימודי לעובדים באילת, טוען אליהו כי הליך האישור מתנהל כסדרו ודורש בחינה מקצועית, שכן מדובר בחריגה תקציבית בהיקף של כמיליון שקלים. מעבר לכך, הוא מציין עובדה מנגד: מאז כניסתו לתפקיד, פעל להגדלה משמעותית של תקציב ההדרכה והרווחה ברשות לסכום של 11 מיליון שקלים, לעומת כ-4.5 מיליון שקלים בלבד בשנה שעברה.

"מאז כניסתי לתפקיד נדרשתי פעם אחר פעם להתמודד עם ניסיונות התערבות בעניינים ניהוליים ומקצועיים, ובמקרים שבהם סירבתי לפעול בדרך שאינה עולה בקנה אחד עם אחריותי כמנהל הרשות, נוצר העימות", כתב אליהו.

הוא הוסיף "המחלוקת נוצרה משום שסירבתי לקבל מצב שבו מחד האחריות לניהול הרשות מוטלת עלי, ומאידך התערבות בניהול השוטף של הר'שות מונעת ממני לבצע את תפקידי כנדרש".