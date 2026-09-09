טקס מרגש להנחת אבן פינה למקווה טהרה חדש התקיים אתמול בקיבוץ כרם שלום, מטרים ספורים מגבול הרצועה.

האירוע התקיים במעמד יו"ר הארגון הרב חיים לוי, ראש המועצה ליאור דפנר, הרב האזורי אריאל איגרא ונציגי הקהילה המקומית.

ברגע השיא של הטקס, תושבי האזור וילדי הקהילה - שחוו על בשרם את אימת הלחימה - אחזו בכפות הבנייה וסייעו בידיהם לערבב את המלט וליצוק את היסודות למבנה החדש.

הנוכחים תיאר זאת כרגע היסטורי של חיבור בין טראומת החורבן לבנייה המחודשת.

"הקמת המקווה בנקודה הזו אינה רק פרויקט אדריכלי, אלא הצהרת כוונות לאומית ורוחנית", ציינו בארגון.

"כשקירות המבנה יתרוממו מול הגדר, הם יהוו עדות חיה להתגשמות ההבטחה 'עוד אבנך ונבנית' ולניצחון החיים וההמשכיות של יישובי עוטף עזה".