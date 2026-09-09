שיחה לקראת סליחות | הרב משה ליכטנשטיין | לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים | אלול תשפ"ו

ראש ישיבת הר עציון, הרב משה ליכטנשטיין, התייחס בשיעור לקראת הסליחות לאלימות ביהודה ושומרון וליחס הציבור כלפיה. לדבריו, לצד המעשים עצמם קיימת "שאננות מוסרית" ביחס למתרחש.

הרב ליכטנשטיין אמר כי מדובר בנושא שבעבר עסקו בו בודדים, ואילו כיום הוא כבר נמצא בכותרות. לדבריו, "אפילו ראש הממשלה נאלץ להתייחס לכך".

בהתייחסו לאלימות מצד יהודים ולאווירה סביבה אמר, "כל מה שנעשה כאן מצד האלימות של יהודים כלפי אחרים, האדרת הכוח, זאת שאננות מוסרית". הוא הבהיר כי דבריו אינם מכוונים רק למי שמבצעים את המעשים, אלא בעיקר ליחסו של הציבור.

"אני מדבר על איך הציבור מגיב. איזה אווירה הציבור יוצר", אמר הרב ליכטנשטיין. בהמשך הוסיף, "אני יודע שנשמע כמו תקליט שבור. והסיבה היא כי התקליט שבור באמת, כי המציאות שבורה".

הרב ליכטנשטיין התייחס גם למעשים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון ולתחושתו ביחס למצב, ואמר, "אם כולנו באמת מבינים איזו בושת פנים יש לנו כציבור". הוא הדגיש פעם נוספת, "אני לא מדבר על הבודדים, זה סיפור אחר לגמרי. אני מדבר על האווירה שמאפשרת את זאת".