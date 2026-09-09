מתאם פעולות הממשלה בשטחים פונה ישירות בערבית לתושבי רצועת עזה כדי להפריך את טענות השווא שמפיץ חמאס, לפיהן ישראל מונעת מהם לקבל טיפול רפואי.

"מול מסכת השקרים", ציין המתפ"ש, "הגיע הזמן להציג עובדות חד-משמעיות". במסגרת זו חשף את שמותיהם של שלושה בכירים בחמאס אשר ניסו "כמו אחרוני הגנבים" לעקוף את המערכת ולנצל את מנגנון היציאה כדי להוציא בני משפחה שלהם מרצועת עזה.

השלושה שאוזכרו בהודעת המתפ"ש הם: מחמוד א-זהאר, בכיר בהנהגת חמאס, מוחמד לאפי, בכיר במשרד התעשייה הכפוף לחמאס וג’וואד אל-פרח, לשעבר יו"ר ועדת החירום הכפופה לחמאס.

המתפ"ש ציין, כי במהלך בדיקת הבקשות נמצא ששלושת בכירי חמאס ניסו לדאוג לקרוביהם כדי להסדיר את יציאתם מרצועת עזה על חשבון תושבי עזה שבאמת זקוקים לכך, ולכן בקשותיהם נידחו מיד.

עוד נמסר, כי רבים נוספים מקרב אנשי חמאס ניסו לדאוג למשפחותיהם והגישו עבורם בקשות יציאה דרך רפיח, ואף חלקם הגישו בקשות יציאה גם לעצמם.

"אל תתנו לשקרי חמאס ולמניפולציות שלהם לבלבל אתכם: ב-98% מהמקרים בקשות היציאה מהרצועה מאושרות", הדגיש המתפ"ש.