כמה מטוסי קרב אמריקניים ניזוקו בתקיפה האיראנית נגד בסיס חיל האוויר האמריקני מוואפק סלטי בירדן ביום שלישי בלילה, כך דווח ברשת CBS.

על פי הדיווח, כשמונה מטוסי F-15 ספגו נזק קל וכבר הוחזרו לכשירות. מטוס A-10 ת'אנדרבולט נפגע אף הוא ואיבד אחת מכנפיו.

בירדן ציינו כי איראן שיגרה 20 טילים בליסטיים לעבר הממלכה, וש-18 מהם יורטו. כוחות צבא ארה"ב בירדן שיגרו יותר מ-30 טילי פטריוט כדי להתגונן מפני התקיפות האיראניות.

המתקפה האיראנית באה בתגובה לתקיפה שביצעה ארה"ב נגד חמש מכליות איראניות - שהיתה בעצמה תגובה למתקפה של המשטר בטהרן שכוונה לספינת מלחמה של חיל הים האמריקאי.