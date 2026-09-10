נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז בנאומו בוועידת אמצע הקדנציה של המפלגה הרפובליקנית בדאלאס על אחת מהבטחות הבחירות השאפתניות ביותר שנשמעו בשנים האחרונות:

מענק של 5,000 דולר לכל אזרח אמריקני בוגר - אם הרפובליקנים ישמרו על השליטה בבית הנבחרים ובסנאט בבחירות שייערכו בנובמבר.

"אם הרפובליקנים ינצחו - גם אתם תנצחו", אמר טראמפ לקהל, והוסיף כי התשלום ייקרא "Trump Dividend" - "הדיבידנד של טראמפ". לדבריו, הכסף יידרש להיות מוצא בתחומי ארצות הברית בלבד, כחלק ממדיניות שנועדה לעודד את הכלכלה המקומית.

טראמפ לא פירט כיצד תמומן התוכנית או כיצד ניתן יהיה ליישם אותה מבחינה חוקית ותקציבית. לפי הערכות כלכלנים, חלוקת 5,000 דולר לכ-270 מיליון אמריקנים בוגרים עשויה לעלות יותר מ-1.3 טריליון דולר ולחייב את אישור הקונגרס.

ההכרזה מגיעה בעיצומו של קמפיין בחירות מורכב עבור הרפובליקנים, כאשר הסקרים מצביעים על מרוצים צמודים לקראת בחירות האמצע. טראמפ ביקש להציג את ההצעה כהמשך למדיניות הכלכלית שלו וכדרך להחזיר את פירות הצמיחה לאזרחים.

עם זאת, כלכלנים ואנשי אופוזיציה מתחו ביקורת חריפה על ההבטחה, וטענו כי מדובר בהצעה יקרה במיוחד, שאין לה בשלב זה מקור תקציבי ברור ועלולה להגדיל משמעותית את הגירעון הפדרלי.