מדי יום שישי, דקות ספורות לפני השקיעה, נשמעים ברחבי הערים והשכונות צלילי הניגונים המוכרים המבשרים על כניסת השבת.

אך מאחורי הקולות שמגיעים לרחובות עומדת מערכת טכנולוגית מורכבת ומשומנת הפורסת רשת ארצית של מאות מוקדים.

מנהל מערך צופרי השבת הארצי, הרב יחיאל לוי, המשמש גם כיו"ר המועצה הדתית בבני ברק, סיפר בראיון לרדיו 'קול חי' עם מנחם טוקר את המנגנון ההנדסי המניע את המערך.

כיום פועלות ברחבי המדינה למעלה מ-600 מערכות כריזה ייעודיות, מתוכן יותר מ-30 מערכות הפזורות באזור ירושלים בלבד.

אז איך פועלת המערכת ללא תקלות וללא מגע יד אדם ברגע האמת? הסוד טמון בסנכרון דיגיטלי מתוחכם. כל מערכת כריזה מופעלת באמצעות שעון אסטרונומי מקומי המכויל באופן מדויק לזמני השקיעה והדלקת הנרות הספציפיים של כל עיר ואזור גיאוגרפי.

לקראת ימי הרחמים והסליחות וראש השנה, מבטיחים במערך ההפעלה שינוי מרענן בניגונים המשודרים ברחובות. על אף הניסיונות לחלץ שמות של שירים ספציפיים, שומרים במערך על עמימות ומבטיחים הפתעה מוזיקלית.

"יושמעו שירים המותאמים במיוחד לרוח הימים הנוראים", הבהיר לוי. "הדגש הוא על בחירת יצירות המהוות קונצנזוס רחב ומתאימות לכלל עדות ישראל".