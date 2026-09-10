היערכות שיא לקראת חגי תשרי: ארגון צעירי אגודת חב"ד משיק קמפיין ארצי נרחב המציע מעטפת שירותי יהדות ונגישות מלאה לתפילות ולמצוות החג עבור הציבור הרחב בכל רחבי הארץ.

במוקד הפעילות עומדים "בתי הכנסת הפתוחים" - אוהלי ענק ומוקדי תפילה נגישים הפורסים כסאות ומחזורים לכל דורש, ללא תשלום או הרשמה מראש.

לצד זה, שודרג אתר 'חב"ד ישראל' והושק מנוע חיפוש דיגיטלי המאפשר לאתר בלחיצת כפתור את מוקד תקיעת השופר הקרוב ביותר, להזמין בדיקת מזוזות עד הבית ואף לשלוח פתק ברכה לציון הרבי מליובאוויטש.

המענה כולל גם שירות מיוחד בתוך המרכזים הרפואיים בישראל מטעם פרויקט 'לב חב"ד', שיקיים תפילות וסעודות חג עבור המאושפזים ובני משפחותיהם.

במקביל, יפעלו צוותי חב"ד בקרב כוחות הביטחון, נפגעי הטרור ובקרב קהילות העולים דוברי הרוסית והצרפתית.

יו"ר צעירי אגודת חב"ד, הרב יוסף יצחק אהרונוב: "הביקוש לתפילות ולשופר שובר שיאים מדי שנה. שלחנו ונציגי חב"ד נערכו בפריסה מלאה כדי להבטיח שכל אדם שירצה לקחת חלק בחג, יוכל לעשות זאת באווירה חמה, מכבדת ומזמינה".