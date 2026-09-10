טרגדיה בבני ברק: המונים ליוו אמש למנוחות את הרב יוסף שלמה ליסיצין, מגדולי תלמידי ישיבת פוניבז' בבני ברק ואחד מראשי הכוללים בעיר.

הרב ליסיצין הלך לעולמו בגיל 55 בלבד, לאחר שנאבק במחלת הסרטן.

הנפטר היה ידוע בבקיאותו הנרחבת במקורות ובחיבוריו התורניים הרבים. מכריו ותלמידיו מספרים על אדם צנוע שהמשיך ללמד ולהעביר שיעורים לתלמידיו גם ממיטת חוליו, ממש עד ימיו האחרונים.

פטירתו מגיעה כשנה בלבד לאחר אסון נוסף שפקד את המשפחה, אז נפטר באופן פתאומי בנו, חיים נח ז"ל, כשהוא בן 28 בלבד.

רק לפני כשבועיים עוד זכה הרב להשתתף בטקס האירוסים של בנו.

הלווייתו התקיימה אמש בבני ברק, בהשתתפות מאות מתלמידיו ומכריו, והוא הובא למנוחות בבית העלמין פוניבז' בעיר.