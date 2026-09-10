בית כנסת צילום: ISTOCK

רשויות החוק ברבי ארצות הברית ברחבי אירופה הכריזו ביממה האחרונה על סדרת צעדי חירום חסרת תקדים להגנת הקהילות היהודיות לקראת חגי תשרי. ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, הודיע על תגבור ניכר של כוחות השיטור סביב בתי כנסת, ישיבות ומרכזים קהילתיים ברחבי העיר. בדבריו התייחס ממדאני לחשש הגובר בקרב חברי הקהילה מלהגיע לתפילות החג בגלוי, והבהיר כי "ביטחון הקהילה היהודית עומד בראש סדר העדיפויות". עוד באותו נושא: דוח: זינוק חד באלימות נגד יהודים בעולם

רבנים לממדאני: עצור את ההשתלחות בישראל

בריטניה תשקיע מיליארד שקל בהגנת היהודים

האסון בקולומביה: הקהילה היהודית נפגעה במקביל, הכריזה מושלת מדינת ניו יורק, קאת'י הוקול, על הקצאת מענקי אבטחה ייעודיים בהיקף נרחב של 70 מיליון דולר. התקציב יחולק לכ-300 מוסדות וארגונים המוגדרים כחשופים לפשעי שנאה, לצד הוראה על סיורים מוגברים של משטרת המדינה בשכונות החרדיות והיהודיות מערב ראש השנה ועד לאחר יום הכיפורים. היערכות החירום אינה מוגבלת לארה"ב. במדינות מרכזיות באירופה - ובהן צרפת, בריטניה וגרמניה - פועלים ועדי הקהילות בשיתוף פעולה הדוק עם גופי המודיעין והמשטרה המקומית. באזורים רגישים הוצבו שוטרים חמושים, ורחובות הסמוכים לבתי כנסת מרכזיים ייחסמו לתנועה באמצעות בטונדות כבדות למניעת פיגועי דריסה. לצד המענה הממשלתי, ארגוני השמירה הקהילתיים (כדוגמת ה-CST בבריטניה וה-SPCJ בצרפת) פועלים בכוחות מתוגברים. אלפי מתנדבים שעברו הכשרות בזיהוי חשודים וניהול אירועי חירום יאבטחו את הכניסות, כאשר בחלק מהקהילות תותנה הכניסה בהצגת תעודת זהות וכרטיס מוזמן מראש. על אף המתיחות הביטחונית והבידוק הקפדני, רבני הקהילות בתפוצות קוראים לציבור שלא להירתע ולהגיע בהמוניו לבתי הכנסת במהלך הימים הנוראים.