מכון מאיר מירושלים - ספינת הדגל של חזרה בתשובה בחברה הישראלית - מגיעה לקריית שמונה. העיר הצפונית שחטפה במלחמה מתגלה בכוחותיה ומתחדשת בכוחות חדשים.

אחת הערים שספגו הכי קשה מהמלחמה זו העיר קריית שמונה שעמדה ועודנה בחזית הצפונית מול אתגרים מתמשכים ודריכות תמידית, זו הפכה לשגרת חייהם של תושביה. ובכל זאת אפשר לומר שבתוך המציאות הזו, כנראה אף אחד בקריית שמונה לא צפה את ההתגייסות החברתית של המשפחות החדשות שהגיעו לעיר בשנה האחרונה.

עם חזרת התושבים לעיר הצפון, החלה תנועה ערה גם בחברה הישראלית ומשפחות רבות הצפינו והתחברו לוותיקי העיר ובהתעוררות כוחות מחודשים. דווקא בעת בה הדי המלחמה עדיין מהדהדים, בשעה שחבל הארץ היפהפה מתמודד עם אתגרי שיקום וחיזוק המורל והחוסן הקהילתי - מגיעה עוד בשורה רוחנית וציונית מרעננת:

מכון מאיר פותחים שלוחה נוספת ל'מכון אורה' בקרית שמונה - מדרשה לנערות אחרי שירות צבאי או לאומי.

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ההחלטה על הקמת שלוחה דווקא בקרית שמונה באה מהבנת אתגרי העיר יחד עם ההזדמנות והצורך להוסיף כוחות חיים רעננים מתוך עוצמתם של חלוצי הדור אשר הקימו ונלחמו על העיר ועל חייהם לאורך השנים.

שנת הלימודים הראשונה של השלוחה תפתח מיד לאחר חגי תשרי, תחת הסלוגן: "מתחדשים ומתרחבים". במוסדות 'מכון מאיר' מדגישים כי המהלך אינו עומד בפני עצמו, אלא מהווה חיבור למהלך גדול של הגעת משפחות ואנשים אל העיר. כל משפחה שעולה לקרית שמונה עושה צעד של ציונות לשנת ה-78 של המדינה.

"מירושלים עד קריית שמונה": שנת לימוד עם תחושת שליחות

התוכנית החדשה במכון אורה מיועדת לנערות בוגרות צבא או שרות לאומי, רגע לפני יציאתן לחיים הגדולים, להקדיש שנה משמעותית לבניין עולמן הפנימי, לבירור זהות מעמיק וללימוד תורה מתוך חיבור ליהדות - באהבה ובאמונה.

התכנית בהתבססות על שילוב של רבני מכון מאיר ורבנים מקרית שמונה והסביבה, שיובילו את התכנית בגישתו הייחודית של הרב דב ביגון ודרכו של מכון מאיר - יהדות באהבה, חיבור למסורת ולערכי המדינה.

ראש מוסדות 'מכון מאיר', הרב דב ביגון שליט"א, ברך על היוזמה והדגיש את משמעות השעה: "התורה שיוצאת מירושלים אל הצפון היא בשורה של אחדות, גבורה ואמונה. פתיחת השלוחה בקריית שמונה היא המשך טבעי לדרכנו למעלה מ50 שנה - להאיר באהבה ובאמונה בכל מקום ולכל אחד ואחת. תושבי קריית שמונה והצפון הם חוד החנית של החברה הישראלית, והזכות שלנו להתחבר ולהתחזק יחד בשמחה של תורה וערבות הדדית".

מגדלים את הדור הבא

לאורך עשרות שנות פעילותה בירושלים, קנתה מדרשת 'מכון אורה' שם של בית חם, פתוח ומעמיק, המשלב לימוד פנימי ברוח משנת הראי"ה קוק זצ"ל בליווי אישי קרוב והכנה לחיי מעשה. כעת, את הרוח הייחודית הזו הם מביאים לגליל: במכון אורה מגדלים את הדור הבא של המדינה והחברה, מתוך הבנה שמפגש של בנות עם המציאות והקהילה הוא שיצמיח מנהיגות רוחנית ומוסרית.

הצפון מתחדש בכוחות חדשים - הצטרפי למכון אורה בקריית שמונה. לפרטים והרשמה>>>

התלמידות שייכנסו בשערי המדרשה לאחר החגים יהיו שותפות בבניית המפעל הציוני-תורני המתחדש של הצפון והן באות להוסיף חיים ולהאיר את העיר אך להנות מאורה של העיר והאנשים המיוחדים שהם האור של העיר שנים ארוכות ועושים את זה באהבה ואכפתיות.

מתוך השיעורים צילום: ללא

"קריית שמונה זקוקה היום שהסיפור האמיתי והמרשים של העיר יסופר, אנשים כאן מסרו חיים שנים, הם חלוצי הדור, הם שמו את העם במרכז לפני עצמם, לכל אחד ואחת מהם מגיע פרס ישראל. העיר הזו צריכה להפוך מגדלור לצעירים שמאמינים בעתידה של העיר ולא לאבד את השמחת חיים ואת אהבת ישראל הטבעית'. לבנות הוא פונה ואומר 'לא כל אחת זוכה להיות שותפה בהקמת מוסד שמעצב את החברה הישראלית, זו שנה להתחבר לעצמך ולעמך, לערכי המדינה ולשותפות במשימות הלאומיות', מסכם אייל פינס, מנכ"ל מכון מאיר ותושב קריית שמונה שהצטרף למשימה הלאומית לפני שנה.

כשמגיע לעיר חיזוק מאחת מספינות הדגל בחברה הישראלית זה דבר שכל העיר מרגישה ומתרגשת. כשמכון אורה מבית מכון מאיר פותח שלוחה בעיר זו בשורה שמחוללת מהפכות ובשביל קרית שמונה המשמעות של הגעת מכון אורה זו הכפלת כח לעיר. זה חיבור של רבנים מירושלים ומכל הארץ שיגיעו ויוסיפו אור בעיר ויקבלו מכוחה של העיר ויפיצו חזרה ברחבי הארץ.

מהלך הקמת השלוחה בקרית שמונה התממש בזכות שיתוף הפעולה של הנהגת העיר וראש העיר אביחי שטרן שדחף וסייע לאורך הדרך שהקמת השלוחה אכן תתממש.

"העיר קריית שמונה נמצאת באחד מאתגריה הגדולים והוא אתגר ששום עיר בעולם לא ידעה כמוהו. אנחנו עושים הסטוריה, מפתחים את העיר ומביאים כוחות רוח ועשייה שמשתלבים לכוחות הקיימים בעיר ויוצרים הכפלת כח. אנחנו עושים את זה בשביל העיר, אנחנו עושים את זה בשביל המדינה וכל החברה הישראלית. יש הרבה מה ללמוד מקרית שמונה", אומר ראש העיר שטרן שניכר שהוא חי בלהט את העיר ומכיר כל מיזם ומוסד שפועל בעיר. "אני קורא לבנות בואו תצטרפו להצלחה ומברך את הבנות הגיבורות שיבחרו לבנות את עולמן הפרטי והאישי עם לקיחת אחריות לאומית".

הצפון מתחדש בכוחות חדשים - הצטרפי למכון אורה בקריית שמונה. לפרטים והרשמה>>>

כנס תשובה מאהבה צילום: ללא

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