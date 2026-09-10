לקראת ראש השנה, כשהמעסיקים שוב נדרשים לבחור בין מארז, מוצר לבית, שובר קנייה או תוספת כספית, מתברר שלעובדים יש העדפה ברורה.

סקר חדש של מחלקת המחקר ב-AllJobs מצא כי 86% מהמשיבים מעדיפים מתנה שמאפשרת להם להחליט בעצמם כיצד להשתמש בה.

מבין 476 המשתתפים בסקר, 45% אמרו כי היו מעדיפים לקבל כרטיס נטען, שובר או תלוש, ו-41% בחרו בכסף. מנגד, רק 11% מהמשיבים ציינו כי יעדיפו לקבל מהמעסיק מתנה פיזית.

הנתונים על המתנות שחולקו בפועל מצביעים על התאמה חלקית להעדפות: 42% מכלל המשיבים דיווחו כי קיבלו השנה כרטיס נטען, שובר או תלוש, ו-13% קיבלו מוצר פיזי. הפער הבולט ביותר נמצא בכסף - 41% היו רוצים לקבל אותו, אך רק 7% דיווחו כי זו המתנה שניתנה להם.

המתנה עצמה אינה נתפסת בעיני העובדים כמחווה שולית. כשלושה רבעים מהמשיבים ייחסו לה חשיבות גבוהה או גבוהה מאוד, 10% הגדירו את חשיבותה כבינונית ורק 5% אמרו שמתנת החג אינה חשובה להם.

פערים ניכרים נמצאו גם בין מקומות עבודה לפי גודלם. נכון למועד עריכת הסקר, 31% בלבד מהעובדים בחברות שבהן פחות מעשרה עובדים כבר קיבלו את מתנת החג, לעומת 60% בחברות המעסיקות 201-500 עובדים ו-77% בחברות שבהן יותר מ-500 עובדים.

גם סוג המתנה משתנה בהתאם לגודל מקום העבודה. על פי הסקר, בחברות הגדולות נפוצים יותר שוברים, תלושים וכרטיסים נטענים, שמאפשרים לעובד לבחור כיצד לממש את הסכום שניתן לו.

ומה לגבי שווי המתנות? בקרב העובדים שכבר קיבלו את מתנתם, 56% העריכו את שוויה ב-400 שקלים ומעלה, כאשר הטווח הנפוץ ביותר היה 400-600 שקלים. בסך הכול, 63% ממקבלי המתנות דיווחו כי הם מרוצים ממה שקיבלו.

בהשוואה לשנה הקודמת, 38% מהמשיבים הרלוונטיים דיווחו כי שווי המתנה נותר דומה, 15% ציינו כי הוא עלה ו-11% דיווחו על ירידה. בכך, הקבוצה הגדולה ביותר מבין מי שדיווחו על שינוי או על היעדר שינוי היא זו שלא חשה שינוי בשווי המתנה.

הילה מוסקל, סמנכ"לית שיווק ותוכן ב-AllJobs, אמרה, "העובדים מייחסים חשיבות למתנת החג, ורוב מי שכבר קיבלו אותה גם מרוצים ממנה. לצד זאת, ההעדפה שלהם ברורה: הם רוצים לבחור בעצמם".

לדבריה, "כסף, שובר או כרטיס נטען מאפשרים לכל עובד להשתמש במתנה בדרך שמתאימה לו ולצרכים שלו. מבחינת המעסיקים, זו תזכורת לכך שערכה של מתנת חג אינו נמדד רק בגובה הסכום, אלא גם במידת הבחירה שהיא מעניקה לעובד".