שוק טלה עסיסי ואיכותי במשקל 2-5 ק"ג, ממולא בחגיגה עשירה של בשר טחון, פירות יבשים ואגוזים פריכים.

המתכון מביא את הניחוחות המשכרים והטעמים העמוקים של המטבח החגיגי אל שולחן האוכל שלכם. השף איציק כהן משלב מרינדה עשירה של שמן זית, שום, דבש ותבלינים כדי להבטיח בשר נימוח במיוחד. מנה מפוארת, מרשימה וקלה להכנה שתהפוך כל אירוח משפחתי לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.

מצרכים לטלה:

שוק של טלה במשקל 2-5 ק"ג (יש לבקש מהקצב להוציא את העצם ולשטח את הבשר)



מצרכים למילוי:

2 בצלים גדולים

2 חבילות ערמונים קצוצות

250 גרם פיסטוק קלוף

250 גרם גפרורי שקדים

150 גרם צימוקים לבנים

300 גרם בשר טחון (מומלץ עגל חלב)

חצי כוס פטרוזיליה קצוצה

מלח

פלפל

כורכום

2 כפות רכז רימונים

2 כפות דבש



מצרכים למרינדה למריחה :

שמן זית

4 שיני שום קצוצים

מלח

פלפל גרוס

דבש

מצרכים להגשה וצלייה:

שמן זית

מעט רוזמרין ומלח

כוס יין לבן

1-2 כוסות מים

4 עלי דפנה

שקדים מקורמלים, צנוברים ורוזמרין טרי (לעיטור)



אופן ההכנה:

מטגנים 2 בצלים גדולים היטב עד להשחמה, קוצצים 2 חבילות ערמונים ומוסיפים למחבת יחד עם 250 גרם פיסטוק קלוף, 250 גרם גפרורי שקדים ו-150 גרם צימוקים לבנים, ומטגנים יחד עד להשחמה ומקררים . מוסיפים לתערובת שהתקררה 300 גרם בשר טחון, חצי כוס פטרוזיליה קצוצה, מלח, פלפל, כורכום, 2 כפות רכז רימונים ו-2 כפות דבש, ומערבבים את הכל יחד היטב . בקערה נפרדת מערבבים טוב טוב שמן זית, 4 שיני שום קצוצים, מלח, פלפל גרוס ודבש, ומורחים בנדיבות על בשר הטלה ומניחים בצד למנוחה . מניחים את כל המילוי על בשר הטלה ומגלגלים אותו . מורחים את הטלה המגולגל בשמן זית, מעט רוזמרין ומלח . עוטפים את הנתח בנייר פרגמנט ואז בנייר כסף שיהיה סגור הרמטית . מניחים בתבנית שיש בה כוס יין לבן, 1-2 כוסות מים ו-4 עלי דפנה . אופים בתנור ב-160 מעלות במשך שעתיים וחצי . לאחר קירור ניתן לפרוס למנות או להגיש על מגש עץ ומסביב לפזר שקדים מקורמלים, צנוברים ורוזמרין טרי .



השף איציק כהן, הוא הבעלים של חברת "קורליס לבישול פרטי", מתמחה בהפקת אירועי בוטיק קולינריים ובארוחות שף פרטיות בהתאמה אישית. עם ניסיון עשיר וחומרי גלם מובחרים, איציק מביא את חוויית המסעדה היוקרתית ישירות אליכם הביתה, תוך הקפדה על טעמים עמוקים, יצירתיות ופרזנטציה מרשימה שתהפוך כל אירוע לחגיגה בלתי נשכחת.



שף איציק כהן צילום: אסף רונן

ספרו לנו בתגובות איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית במסעדת "מיוקה" המהודרת בממילא, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.