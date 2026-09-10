יניב סרדל, תושב אריאל בן 53 שנעדר מאז אמש (רביעי), אותר בחיים באזור קלקיליה לאחר שעות ארוכות של חיפושים. כוחות הביטחון פעלו מאז שעות הלילה בניסיון להתחקות אחר מקום הימצאו.

החיפושים החלו לאחר שהתקבל מידע שלפיו סרדל נכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון. בידי מערכת הביטחון היו הוכחות לכך שהגיע לכפר בסביבות השעה 18:00 ונכנס אליו מרצונו החופשי.

במהלך החיפושים לא הייתה אינדיקציה מודיעינית לכך שהיעלמותו קשורה לאירוע פח"ע, והוא הוגדר נעדר. עם זאת, במערכת הביטחון לא שללו לחלוטין את האפשרות הביטחונית והפעילו מאמץ נרחב לאיתורו.

המשטרה, שב"כ, שב"ס וצה"ל פעלו יחד במסגרת החיפושים, ובין היתר הוקם חפ"ק בין-ארגוני. הכוחות הפעילו יכולות טכנולוגיות ואמצעי איסוף מודיעיניים לצד הסריקות בשטח.

למבצע האיתור הצטרפה גם יחידת העילית "מצדה" של שירות בתי הסוהר. במקביל הוזנק מסוק של המערך האווירי במשטרה כדי לסייע בחיפושים אחר סרדל.

לאחר שעות של פעילות משותפת אותר סרדל בחיים באזור קלקיליה. בכך הסתיימו החיפושים הנרחבים שניהלו אחריו גופי הביטחון מאז שעות הלילה.