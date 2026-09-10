יש נשים שעבורן שאלת החיים איננה רק חלק מתפילת ראש השנה. היא הופכת, ברגע אחד, להתלבטות אישית ומטלטלת. הריון שלא תוכנן עלול להציף פחדים עמוקים.

לפעמים מדובר במשפחה שכבר מתקשה לסגור את החודש. לפעמים באישה שנמצאת באמצע לימודים או בתחילת קריירה. לעיתים יש משבר זוגי, היעדר תמיכה משפחתית, קושי נפשי או תחושה פשוטה וברורה: "אני לא מסוגלת להתמודד עם זה עכשיו". ברגעים כאלה הפחד עלול להשתלט על התמונה כולה.

כאן נכנסת לתמונה אגודת "אפרת".

לפני הכול - לא להישאר לבד

העיקרון שמנחה את פעילות האגודה הוא פשוט: אישה שנמצאת במצוקה צריכה לדעת שיש מי שמקשיב לה ויש מי שמוכן ללכת איתה בדרך. הפנייה לאפרת מתחילה בדרך כלל בשיחה עם מתנדבת אישית. היא אינה מגיעה עם פתרונות מוכנים מראש, אלא קודם כול עם נכונות להקשיב - להבין מה באמת מפחיד את האישה, מה עומד מאחורי ההתלבטות ומה יכול לשנות עבורה את המציאות.

לשותפות בפעילות אגודת אפרת לקראת השנה החדשה>>>

כאשר נדרש סיוע נוסף, נכנס לתמונה הצוות המקצועי של האגודה - עובדות סוציאליות, אחיות ואנשי מקצוע מתחומים שונים. בהתאם לצורך, ניתן לבנות מעטפת הכוללת תמיכה רגשית ופסיכולוגית, ייעוץ זוגי, ייעוץ משפטי, סיוע כלכלי ומענים מעשיים נוספים.

המטרה היא לאפשר לאישה לקבל החלטה כאשר היא רואה לפניה יותר מאפשרות אחת - ולא מתוך תחושה שהמצוקה כבר החליטה בשבילה.

לא רק לעבור את המשבר - לבנות את היום שאחרי

ב"אפרת" הבינו כבר לפני שנים שעזרה אמיתית אינה יכולה להסתיים ברגע שבו האישה מחליטה להמשיך את ההיריון. מי שחוששת מהיום שאחרי זקוקה לדעת שגם ביום שאחרי תהיה לה כתובת. לנשים הזכאיות לסיוע מעניקה האגודה, בהתאם לקריטריונים, ציוד ראשוני לתינוק וסיוע חודשי שיכול להימשך עד שנתיים לאחר הלידה. במקרים שונים ניתן גם סיוע נוסף למשפחה, בהתאם למצבה ולצרכיה. אבל בשנים האחרונות הרחיבה האגודה את תפיסת הסיוע צעד נוסף קדימה.

תוכנית "אמהות בצמיחה" נועדה לאפשר לנשים לא רק לקבל עזרה, אלא לבנות לעצמן עצמאות כלכלית. המשתתפות מקבלות ליווי במיצוי זכויות, הכוונה ללימודים, ייעוץ תעסוקתי וסיוע בחזרה למעגל העבודה. במקרים מסוימים ניתן גם מענה שיאפשר לאם להשתלב בעבודה, כולל עזרה הקשורה למסגרת לתינוק.

במהלך כחמש שנות פעילות התוכנית עברו בה קרוב ל-800 נשים, ורבות מהן הצליחו להשתלב מחדש בעולם העבודה. זהו אולי אחד השינויים המשמעותיים ביותר בתפיסת הפעילות של אפרת: לא רק לעזור לאישה לעבור תקופה קשה, אלא לתת לה כלים שיאפשרו לה לבנות מחדש את העתיד.

גם הנפש זקוקה למעטפת

לפני כחודשיים הושק באגודת אפרת מרכז "רוני" - מרכז חדש שנועד לתת מענה לנשים המתמודדות עם קשיים נפשיים ורגשיים סביב תקופת ההיריון והלידה. המרכז מציע ליווי מקצועי, טיפול פסיכולוגי ובמקרים המתאימים גם ייעוץ פסיכיאטרי.

לשותפות בפעילות אגודת אפרת לקראת השנה החדשה>>>

בשונה משירותים אחרים של האגודה, מרכז רוני פתוח לכלל הנשים בישראל - גם לנשים שאינן מקבלות סיוע במסגרת הפעילות הרגילה של אפרת. הקמת המרכז מבטאת את אותה תפיסה: מאחורי כל היריון עומדת אישה שלמה, עם סיפור, פחדים, משפחה ועולם רגשי שזקוק גם הוא למענה.

94,000 סיפורים של חיים

מאז הקמתה הייתה אגודת אפרת שותפה, להצלת חייהם של יותר מ-94,000 תינוקות. בשנת 2025 בלבד מדובר ב-2,606 תינוקות. קל לקרוא מספרים ולהמשיך הלאה. אבל מאחורי כל מספר כזה יש אישה. יש שיחת טלפון. יש רגע של פחד. יש לעיתים לילות ללא שינה, ויש החלטה אחת ששינתה חיים של משפחה שלמה.

עבור אנשי אפרת, אין "עוד מקרה". כל אישה היא עולם בפני עצמו.

בימים שבהם כולנו מבקשים חיים לקראת ראש השנה וימי הדין, המילים שאנחנו אומרים בתפילה מקבלות משמעות אחרת: "זכרנו לחיים". אנחנו מבקשים חיים לעצמנו, לילדינו ולמשפחותינו.

אבל אולי יש דרך נוספת לתת למילים האלה משמעות.

הפעילות של אגודת אפרת מתקיימת כולה בזכות תרומות הציבור. כל תרומה מאפשרת לאגודה לענות לעוד אישה שנמצאת ברגע של מצוקה.

לקראת ימי הדין, זו הזדמנות להפוך את תפילת החיים למעשה של חיים.

להיות שם עבור אמא אחת. עבור משפחה אחת. עבור חיים שלמים שעוד יכולים להתחיל.

לשותפות בפעילות אגודת אפרת לקראת השנה החדשה>>>

כתיבה וחתימה טובה ושנה של חיים, ברכה ובשורות טובות.