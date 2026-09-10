אחרי סגירת הרשימות ביום שלישי ושורה של החלטות מכריעות, איחודים, פיצולים, שריונים ועדכונים בהרכבי המפלגות, בדקנו במסגרת פרויקט "ברומטר הבחירות של ישראל" כיצד השינויים השפיעו על מי שתמך בכל מפלגה עוד לפני שינויים אלו.

לשם כך חזרנו אל המשיבים שתמכו בכל מפלגה בסקר שנערך כשבוע וחצי קודם לכן, ושאלנו האם העדכונים שחלו בשבוע האחרון בהרכב המפלגות חיזקו את נטייתם להצביע לכל מפלגה, החלישו אותה, או שלא שינו אותה.

פרויקט ברומטר הבחירות של ישראל מבוצע על ידי מכון מסקר-רבדים, עבור ערוץ 7.

מה גרמו האיחודים למצביעים המקוריים?

האיחוד בין הציונות הדתית לזהות מתקבל בחיוב ברור בשני קהלי המקור. בקרב תומכי הציונות הדתית לפני השינויים, 59% אמרו שהשינויים חיזקו את נטייתם להצביע לרשימה ורק 3% אמרו שהחלישו אותה. בקרב תומכי זהות הקודמים, 64% התחזקו ו־15% נחלשו.

לעומת זאת, התמונה ביחס למי שתמכו במפלגתם המשותפת של חילי טרופר ויועז הנדל שונה בתכלית. כזכור, ערב סגירת הרשימות התאחד טרופר עם מפלגת ישר, והנדל עם ירון זליכה. ביחס לאיחוד בין מפלגת ישר לטרופר, כ־21% התחזקו בנטייתם להצביע לרשימה ורק כ־5% נחלשו; ביחס לאיחוד בין הנדל לזליכה, כ־26% התחזקו וכ־31% נחלשו, כך שמאזן המומנטום של הרשימה בקרב קהל זה שלילי במעט.

במבחן התוצאה, רוב מוחלט מתומכי הציונות הדתית - כ־96% - ומתומכי זהות - כ־98% - עברו לאחר האיחוד לרשימה המאוחדת. בניגוד לכך, בקרב תומכי המפלגה המקורית של טרופר והנדל רק כ־31% עברו לאחת משתי הרשימות שנוצרו בעקבות הפיצול - ישר-טרופר או הנדל-זליכה - ואילו כ־69% עברו למפלגות אחרות, בפיזור רחב בין רשימות שונות.

הליכוד, עוצמה ווינטר מתחזקים בבית; נועם נחלשת

הליכוד נהנה ממומנטום פנימי חזק: כ־55% מתומכיו בסקר הקודם אומרים שהשינויים חיזקו את נטייתם להצביע למפלגה, ולא נמצא כמעט מי שאמר שהנטייה לליכוד נחלשה.

גם עוצמה יהודית מתחזקת בצורה ניכרת בקרב תומכיה: כ־60% מהם דיווחו שהשינויים חיזקו את נטייתם להצביע לה, ורק כ־3% נחלשו. אצל עמך ישראל של וינטר, כ־42% התחזקו ורק כ־3% נחלשו.

לעומת זאת, אצל נועם התמונה שלילית יותר: רק כ־12% התחזקו בנטייתם להצביע למפלגה, בעוד שכ־33% נחלשו. בכך נועם היא המפלגה היחידה מבין מפלגות הימין שנבדקו שבה המאזן בקרב תומכיה שלה הוא שלילי.

בתוך הימין: הציונות הדתית מתחזקת גם אצל תומכי המתחרות

כאשר משווים בין קהלי הליכוד, הציונות הדתית, זהות, עוצמה יהודית, נועם ווינטר, בולטת במיוחד הציונות הדתית: המאזן שלה חיובי בכל ששת הקהלים שנבדקו.

בקרב תומכי וינטר, הפער בין אלו שהתחזקו בנטייתם להצביע לציונות הדתית לבין אלו שנחלשו מגיע לכ־41 נקודות האחוז; בקרב תומכי עוצמה יהודית המאזן עומד על כ־29 נקודות, בקרב תומכי הליכוד על כ־18 נקודות, ובקרב תומכי נועם על כ־12 נקודות. בקרב תומכי זהות, שהפכו כעת לשותפים לרשימה המאוחדת, המאזן מגיע לכ־49 נקודות.

חשוב לציין: אין פירוש הדבר שמצביעים אלה כבר עברו לציונות הדתית. ברוב המקרים הם עדיין נשארים עם מפלגת המקור, אך התחזקות הנטייה עשויה להעיד על כך שהציונות הדתית הפכה עבורם לאפשרות רלוונטית יותר להמשך.

הליכוד נהנה גם הוא ממומנטום חיובי בקרב חלק מקהלי הימין, ובמיוחד בקרב תומכי וינטר, שם המאזן לטובתו עומד על כ־18 נקודות. לעומת זאת, בקרב תומכי זהות ונועם המאזן כלפיו שלילי.

מפלגת עמך ישראל של וינטר מציגה תמונה דו־קוטבית אף יותר: היא מתחזקת מאוד אצל תומכיה שלה, אך נחלשת בקרב כל יתר קהלי הימין שנבדקו. הפגיעה החדה ביותר נרשמת בקרב תומכי זהות ונעם, שם המאזן כלפי מפלגתו של וינטר עומד על כ־−40 נקודות.

עוצמה יהודית מתחזקת מאוד בקרב תומכיה שלה, ובנוסף נהנית ממאזן חיובי מתון בקרב תומכי נועם והליכוד. בקרב תומכי הציונות הדתית כמעט שאין שינוי ביחס אליה, ואילו בקרב תומכי זהות ווינטר המאזן שלילי.

לעומת מפלגות אלו, נועם מתקשה לא מצליחה לייצר מומנטום גם מחוץ לגרעין שלה - ואף בתוך קהל תומכיה שלה היא מציגה מאזן שלילי. הדבר תואם סקרים שונים שפורסמו לאחר סגירת הרשימות, ובהן התמיכה במפלגת נעם ירדה בצורה משמעותית ביחס לסקרים הקודמים.

הסקר נערך לאחר סגירת הרשימות והשיבו לו 1,109 משיבים, מהם נבנה מדגם מייצג בעזרת משקלות מתאימים.