בני גנץ
בני גנץצילום: Yonatan Sindel/Flash90

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, מבהיר כי אין בכוונתו לפרוש מהמרוץ לכנסת ומצהיר כי יתמודד עד ליום הבחירות, למרות הסקרים שאינם מחמיאים למפלגתו.

בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר גנץ: "אני ממשיך עד הסוף. אנחנו רק יוצאים לדרך, ואני משוכנע שכאשר מדד הסקרים יעלה מעט, אנשים יקבלו ביטחון".

גנץ הוסיף כי אינו צופה להגיע לכ-20 אחוזים מהקולות, אך אינו פוסל הישג משמעותי יותר בהמשך הקמפיין. "אני לא חושב שאגיע ל-20% מכל הציבור הישראלי, זה נראה לי מספר מעט גבוה, אבל חצי ממנו אפשר. זה עשוי להגיע גם לדו-ספרתי", אמר.

עם זאת, הוא הדגיש כי גם אם מפלגתו תזכה במספר חד-ספרתי של מנדטים, היא עשויה להפוך ללשון המאזניים בהרכבת הממשלה.

"יכול להגיע לדו-ספרתי, לא אמרתי שיגיע. אני צנוע בהערכות שלי, אבל נחוש להמשיך. אם אני מגיע לחמישה, לשישה או לשבעה מנדטים - אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי", אמר.

לדבריו, במצב כזה יוכל להכתיב את אופי הקואליציה העתידית. "אז יבואו אליי וישאלו איזו ממשלה אני חושב שצריך להקים, והתשובה שלי ברורה - ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. הנה, זה הפתרון".