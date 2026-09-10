יו"ר כחול לבן, בני גנץ, מבהיר כי אין בכוונתו לפרוש מהמרוץ לכנסת ומצהיר כי יתמודד עד ליום הבחירות, למרות הסקרים שאינם מחמיאים למפלגתו.

בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר גנץ: "אני ממשיך עד הסוף. אנחנו רק יוצאים לדרך, ואני משוכנע שכאשר מדד הסקרים יעלה מעט, אנשים יקבלו ביטחון".

גנץ הוסיף כי אינו צופה להגיע לכ-20 אחוזים מהקולות, אך אינו פוסל הישג משמעותי יותר בהמשך הקמפיין. "אני לא חושב שאגיע ל-20% מכל הציבור הישראלי, זה נראה לי מספר מעט גבוה, אבל חצי ממנו אפשר. זה עשוי להגיע גם לדו-ספרתי", אמר.

עם זאת, הוא הדגיש כי גם אם מפלגתו תזכה במספר חד-ספרתי של מנדטים, היא עשויה להפוך ללשון המאזניים בהרכבת הממשלה.

"יכול להגיע לדו-ספרתי, לא אמרתי שיגיע. אני צנוע בהערכות שלי, אבל נחוש להמשיך. אם אני מגיע לחמישה, לשישה או לשבעה מנדטים - אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי", אמר.

לדבריו, במצב כזה יוכל להכתיב את אופי הקואליציה העתידית. "אז יבואו אליי וישאלו איזו ממשלה אני חושב שצריך להקים, והתשובה שלי ברורה - ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. הנה, זה הפתרון".