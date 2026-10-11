יטבתה פרווה- מהפכה של ממש

במחלבות שטראוס משיקים שני מוצרים חדשים בקו הפרווה - שוקו ואייס קפה 'יטבתה' - שני מותגים פופולריים מאוד שכעת מונגשים גם למי שאלרגים לחלב וגם למי שרוצים ליהנות מהם אחרי ארוחה בשרית ללא חשש לבעיות כשרות.

לירז סופרין, סמנכ"ל השיווק במחלבות שטראוס, מספר כי "שוקו יטבתה נמצא בהשקה חדשה שלנו שאנחנו מאוד גאים בה והיא חלק מהתפיסה שלנו לאפשר את המוצרים האהובים שלנו לכל הצרכנים - למגוון הקהלים והקהילות. הצלחנו לקחת את המותג עם המוצרים האהובים 'שוקו' ו'אייס קפה' ולהביא אותם בגרסת הפרווה. אחרי הרבה מאוד סבבים של טעימות הגענו למוצר המושלם".

לדבריו "זו מהפכה של ממש. הרבה מאוד ילדים בישראל רגישים ללקטוז ואלרגים - וכעת הם יכולים ליהנות משוקו יטבתה - שאנחנו גדלנו עליו. הקהל הגדול מאוד שמפריד בין בשר לחלב, יכול ליהנות משוקו ואייס קפה בטעמים מדהימים, גם לאחר כל ארוחה".

תמר טוב-מזרחי, מנהלת פיתוח מחלבה צמחית בשטראוס, מוסיפה: "זו השקה שאנחנו מאוד מתרגשים לקראתה. אלה מוצרים חדשים שפיתחנו עם הידע שיש לנו מהעולם הצמחי - להביא לטעם הכי קרוב לזה של יטבתה. עבדנו בשיטות שנותנים את טעמי הרקע הכי נקיים והתייעצנו הרבה עם השותפים שלנו כדי להגיע לתוצאה שכולנו מרגישים שהיא מעולה ונותנת את הטעם של המוצר החלבי. המוצרים מיוצרים במחלבה הצמחית החדשה של שטראוס שהושקה לפני שנה. בקווים הללו אין חלב ואין סיכון כלל במוצרים למי שאלרגי לחלב".