סקר חדש של המרכז הירושלמי לחוץ וביטחון (JCFA) בחן את עמדות הישראלים סביב סוגיית האיום הנשקף לקיומה של ישראל מכיוון הרשות הפלשתינית. על התוצאות והמסקנות שוחחנו עם נשיא המרכז, ד"ר דן דייקר.

"מאז השבעה באוקטובר אנחנו בודקים את התגובות והדאגות של הציבור הכללי לגבי האפשרות שעוד "מדינת שבעה באוקטובר פלשתינית" תהיה באיו"ש. גילינו שהרוב המוחלט של הישראלים, מהמרכז-שמאל ועד המרכז וימינה דוחים מכל וכל, בשיעור של 75-80 אחוזים, אפשרות כזו של עוד מדינה פלשתינית", אומר ד"ר דייקר.

לדבריו מדובר בנתונים עקביים בציבור לאורך שלוש השנים שחלפו מאז השבעה באוקטובר, למעט סטייה של 5-7 אחוזים לכאן או לכאן. השינויים הזעירים הללו מגיעים בעקבות מה שהוא מגדיר כ"אירועים אזוריים מתגלגלים", אך לאורך התקופה כולה ניתן לזהות "התנגדות כמעט מוחלטת למדינה פלשתינית נוספת", הוא אומר ומסביר את בחירתו במינוח 'מדינה פלשתינית נוספת' בכך שבעזה כבר הייתה מדינה אחת שכזו ואת תוצאותיה חווינו כולנו.

"הסקר גם ממחיש את הסכנה שעליה פחות מדברים, עשרות אלפי כלי נשק של הרש"פ ומחוצה לה שנמצאים באיו"ש. דובר צה"ל מדבר על כך מדי פעם, והמודעות לכך משפיעה על הציבור. הנקודה החשובה היא שעמדת הציבור בישראל מתנגשת עם הלחץ הגובר מארה"ב ומאירופה להקים עוד מדינה פלשתינית, כאילו זה הפתרון לפלישת רצח העם שבוצע בנו בשבעה באוקטובר".

לשאלתנו מציין ד"ר דייקר כי הנתונים מתייחסים לאוכלוסיה היהודית בישראל, כאשר שקלול של כלל האוכלוסייה, כולל זו המוסלמית, מניב תוצאה שאינה רחוקה מהמספרים הללו. בחישוב כולל מגיעה ההתנגדות למדינה פלשתינית לכדי 65 עד 70 אחוזים, ומעניין לגלות שגם באוכלוסיה הערבית-ישראלית קיימת התנגדות משמעותית להקמתה של מדינה שכזו.

את חשיבות הסקרים הללו מוצא דייקר בחיזוק הדרישה הציבורית "לביטול הסכמי אוסלו הקטסטרופליים" ובקיבוע התודעה הציבורית המתנגדת לשוב לקונספציית אוסלו. מתוך כך, הוא משוכנע "נמצא דרכים אחרות ליחסים פרגמטיים עם שכנינו באיו"ש ובעזה, אבל זה לא יהיה כרוך בהקמת מדינה פלשתינית טרוריסטית באיו"ש. אם יש קונצנזוס ישראלי מקיר לקיר זה יעזור לנו להעביר את המסר לבעלי הברית שלנו במערב".

להערכתו העמדה הציבורית בישראל מעסיקה את מנהיגי המערב. בהקשר זה הוא מזכיר את המאמץ של אובמה בשעתו לדבר ישירות אל הציבור הישראלי תוך עקיפת ממשלת נתניהו על מנת לקדם הקמת מדינה פלשתינית. כך גם לביידן חשוב היה לשאת דברים ישירות אל הציבור הישראלי. מול אלה חשובה עמידה מאוחדת של הציבור הישראלי, אומר ד"ר דייקר, והצגת הסקרים הללו בזירה הבינלאומית. "העולם לא מבין את המציאות שבה אנחנו חיים ואותה אנחנו חווים. אנחנו מחויבים לגבולות ברי-הגנה גם באיו"ש, גם בלבנון, בסוריה ובעזה".

מהסקר עולה הדאגה הגוברת בחברה הישראלית מהתעצמות צבא הרש"פ המונה כיום, לפי מחקרו של מוריס הירש, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לחוץ וביטחון ומי שהיה התובע הכללי של צה"ל באיו"ש, לא פחות משבעים אלף מחבלים נושאי נשק ארוך, בעוד על פי הסכמי אוסלו מספרם לא אמור היה לעלות על 15,000.

סדרת הסקרים מלמדת שבפברואר 2025 הביעו 62% מהציבור חשש ממתקפה דומה לזו של השבעה באוקטובר מכיוון יהודה ושומרון. בספטמבר 2026 הנתון עומד על 77%. בקרב המשיבים היהודים העלייה חדה עוד יותר, מ-68% ל-86%.

"זה מהווה איום של ממש" הוא אומר ומוסיף כי העובדה שעד כה לא הוקמה מדינה פלשתינית מאפשרת לצה"ל לפעול בשטח כולו ולייצר הרתעה אפקטיבית, להגיע ליכולות מבצעיות ומודיעיניות מרשימות לצד מנופים כלכליים שניתן להפעיל על הרש"פ.

דייקר מזכיר בדבריו את ההססנות וחוסר האפקטיביות שמתבררת בפעילות "מועצת השלום" שהוקמה על מנת ליצר שליטה ברצועת עזה. במציאות שכזו, הוא משוכנע, לא יהיה מנוס אלא להעתיק את מודל השליטה הצה"לית באיו"ש גם לרצועת עזה.