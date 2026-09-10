גילוי המנהרה סמוך לגבעת זאב אינו אירוע נקודתי, אלא נורת אזהרה חמורה שעלולה ללמד על איום רחב בהרבה. כך מזהיר סא"ל (במיל') ירון בוסקילה, לשעבר קצין המבצעים של אוגדת יהודה ושומרון ומנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, הסבור כי ייתכן שמנהרות נוספות כבר קיימות מתחת לפני הקרקע - לצד נתיבי חדירה נוספים מעל הגדר והחומה.

בריאיון לערוץ 7 אומר בוסקילה כי רבים נוטים לראות במנהרה אמצעי להברחת שוהים בלתי חוקיים, אולם לדבריו מדובר בפלטפורמה שעלולה להפוך במהירות לתשתית טרור. "כך בדיוק התחיל הסיפור ברצועת עזה", הוא מזכיר. "מנהרות ההברחה ממצרים הפכו בהמשך לכלי מרכזי של חמאס לביצוע פיגועים ולחדירה לישראל. אם חמאס או הרשות הפלסטינית יחליטו להפתיע את ישראל, המנהרות יהיו אחת מדרכי החדירה האפשריות".

להערכתו, ישראל אינה ערוכה לתרחיש של מתקפה רחבת היקף מיהודה ושומרון. "אנחנו לא ערוכים למציאות שבה נצטרך להתמודד עם התקפה משולבת וגדולה. לרשות הפלסטינית יש כיום יכולות של צבא למחצה, ואם תתקבל שם החלטה להפנות את הנשק נגד ישראל - או במקרה של קריסת הרשות - נמצא את עצמנו מול מציאות שלא התכוננו אליה".

בוסקילה סבור כי גם אחרי טבח 7 באוקטובר, ישראל ממשיכה להחזיק בתפיסות שגויות. "אנחנו עדיין שבויים בקונספציה שלרשות הפלסטינית יש אינטרס לשמור על עצמה ולא להילחם בישראל. למדנו שהאויב פועל לפי האינטרסים שלו, לא לפי מה שאנחנו חושבים שנכון עבורו. הם מחכים לרגע שבו ניראה חלשים כדי לממש את שאיפותיהם".

לדבריו, הרשות הפלסטינית אינה רק גוף אזרחי, אלא "ארגון טרור ברישיון". הוא טוען כי היא מעודדת טרור באמצעות מערכות החינוך והתקשורת, מתגמלת מחבלים ורואה בהשתלטות על שטחים בישראל יעד אסטרטגי. "גם אם ינסו להשתלט רק על יישובים סמוכים לקו התפר - זו מבחינתם הצלחה. זו תכלית הקיום שלהם".

בוסקילה מפנה ביקורת חריפה גם כלפי הדרג המדיני, מערכת הביטחון והציבור בישראל. לדבריו, במשך שנים אפשרה ישראל לרשות הפלסטינית להתחזק צבאית, בעוד מערכת הביטחון מקיימת עמה שיתוף פעולה רחב שמאפשר את המשך קיומה.

גם הציבור, לדבריו, נושא באחריות. "אנחנו יוצאים לרחובות על רפורמה משפטית או יוקר המחיה, אבל לא על איום ביטחוני קיומי. זו אותה אדישות שהייתה בעוטף עזה לפני 7 באוקטובר. אסור לקבל את המציאות הזו. צריך לדרוש מהממשלה לשנות כיוון".

בסיום דבריו ציין כי לדעתו השר היחיד שחולל שינוי משמעותי בשטח הוא שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. "הוא בלם את תוכנית פיאד באמצעות רשת החוות וההתיישבות שקידם. מעבר לכך, לא נעשו מהלכים אפקטיביים שישנו את המציאות ביהודה ושומרון", אמר.