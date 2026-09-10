הרב יונה גודמן: סמארטפונים

בטור וידאו חדש בסדרת "חינוך בדורנו" בערוץ 7 מתייחס הרב יונה גודמן לשימוש של ילדים ובני נוער בסמארטפונים. לדבריו, לאחר שנים שבהן אנשי חינוך, רבנים ומדריכי נוער עוסקים בהצבת גבולות לשימוש במכשירים, נדמה שהעיסוק בנושא נחלש.

הרב גודמן מזכיר כי עם כניסת הסמארטפונים לחיי הילדים עולות שאלות רבות סביב מכסת שימוש יומית והצורך לוודא שהילד אינו מבלה את זמנו רק מול מסכים. לדבריו, "אני מרגיש שקצת שכחנו, שקצת השכחנו", והוא מתריע מפני מצב שבו השימוש במסכים הופך להרגל שאינו זוכה עוד להתייחסות מספקת.

כדוגמה מספר הרב גודמן כי במהלך חופשה הוא ראה ילדים שיושבים לפניו בתפילה וגוללים במסכים במקום להתפלל. הוא מוסיף, "אני מרגיש שזו תופעה מאוד רחבה, וזה קורה לנו. התופעה, המציאות, קורית לנו".

הרב גודמן קורא להורים שלא להתעייף מהצבת גבולות, גם לאחר שנים שבהן הסמארטפונים מלווים את חיי המשפחה. "לא להתעייף, לא לשכוח, לא להגיד 'וואלה, ברוך השם, הוא עסוק במסך, הוא לא מבלבל לי עכשיו את המוח, הוא לא מטריד אותי'", הוא אומר.

לדבריו, אין צורך שההורה יהיה "הרכז החברתי של הבית", והילד יכול למצוא גם דרכים אחרות להעסיק את עצמו. הרב גודמן מוסיף בהומור, "יש אפילו המצאה חדשה שנקראת ספר. תגלית מדהימה, עם דפים, עם שורות. אני מציע להחזיר".

בהמשך מציע הרב גודמן לנצל את פתיחת השנה כדי לקבוע מחדש כללים ברורים. לדבריו, כאשר ילד מקבל סמארטפון בפעם הראשונה, כדאי לקבוע עמו מראש כמה שעות ישתמש בו, מתי ילך לישון והיכן יימצא המכשיר בשעות הלילה.

הרב גודמן מדגיש כי המכשיר אינו צריך להיות ליד ראשו של הילד ואף לא בחדר השינה. לדבריו, כללים כאלה מבטאים בפני הילדים "שאנחנו על זה, שאנחנו מטפלים בזה, שאנחנו מבינים שתפקידנו לחנך", והוא מביע תקווה שבעזרת חינוך מותאם הילדים "גם יגלו ספרים וגם יגלו שיש חיים".