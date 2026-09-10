מפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט הודיעה כי תחתום על הסכם עודפים עם מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן.

מדובר מבחינת איזנקוט באילוץ, שכן העדפתו הייתה לחתום על הסכם עם ישראל ביתנו, אך אביגדור ליברמן הודיע אחר הצהריים (חמישי) כי נחתם הסכם עודפים בין מפלגתו לבין "ביחד" של נפתלי בנט ויאיר לפיד.

בהודעה שפרסמה מפלגתו של איזנקוט נאמר: "בשבועות האחרונים פעל יו"ר ישר! גדי איזנקוט במגוון דרכים לארגון מיטבי של מחנה השינוי והתקווה. התייצבות המחנה על ארבע מפלגות, יצרה לשמחתנו יכולת חתימה הדדית ופנימית על הסכמי עודפים, זאת כלקח ממערכות הבחירות הקודמות.

אנו מברכים על העובדה שבבחירות הקרובות, כל פתק של הישראלים המבקשים שינוי ואת החלפת ממשלת מחדל השבעה באוקטובר - יילך לאחת ממפלגות השינוי ויימנע אובדן קולות. מפלגת ישר! תחתום על הסכם עודפים עם מפלגת הדמוקרטים. אנו מברכים על ההסכם של מפלגות ביחד וישראל ביתנו. אנו נחושים להמשיך לפעול בכל דרך להשגת הניצחון, למימוש רצון העם ולהקמת ממשלה ציונית וממלכתית שתחליף את ממשלת השבעה באוקטובר".

ממפלגת הדמוקרטים נמסר: "אנחנו מברכים על הסכם העודפים עם מפלגת ישר! ועל שיתוף הפעולה במחנה השינוי כולו. בבחירות הקרובות המטרה ברורה: למנוע אובדן קולות, למקסם את כוחו של המחנה ולהחליף את ממשלת מחדל שבעה באוקטובר".