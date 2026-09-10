כוחות צה"ל תקפו מוקדם יותר השבוע (שני) במרחב חאן יונס וחיסלו את המחבל אסמאעיל אבראהים דרויש קנדיל, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

על פי הודעת צה"ל, המחבל השתתף בטבח בשבעה באוקטובר ולקח חלק בהריגתו של מח"ט הנח"ל אל"ם יהונתן שטיינברג ז"ל.

במערכת הביטחון מציינים כי "בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש".

שטיינברג ז"ל נהרג בהיתקלות עם מחבלים בשעה באוקטובר. חודשים ספורים לאחר נפילתו, נמצא נשקו האישי במהלך פעילות של צה"ל בחאן יונס.

הוא השתתף בלחימה כנגד הטרור הפלסטיני באינתיפאדה השנייה. בהמשך שימש כקצין אג"ם של חטיבת הנח"ל, לאחר מכן מונה לראש לשכת מפקד זרוע היבשה.

בשנת 2019 הועלה לדרגת אל"ם ומונה למפקד חטיבת בנימין. בשנת 2022 מונה למפקד המרכז לאימונים טקטיים במל"י, תפקיד בו שימש עד שנת 2023 ובהמשך מונה למפקד חטיבת הנח"ל.