הרב צבי טאו במטה נעם צילום: ללא

ביקור מיוחד התקיים הבוקר (חמישי) במטה הבחירות של מפלגת 'נעם לישראל', כאשר הרב צבי טאו הגיע באופן בלתי צפוי, כדי לחזק ולברך את ראשי המפלגה, מועמדיה ופעיליה לקראת מערכת הבחירות, לאחר הכרעתו כי המפלגה תתמודד באופן עצמאי בבחירות לכנסת.

במהלך המפגש התייחס הרב טאו להחלטה לצאת לדרך עצמאית, והשווה את המהלך לראשית התנועה הציונית. “אמרו אז שאנחנו גורמים לאנטישמיות וכולם יהיו נגדנו וכולם ישנאו אותנו, ויהיו פוגרומים עוד יותר חזקים. אבל ככה עם נולד, וזה מה שמצופה".

בהמשך התייחס הרב טאו לביקורת הצפויה על המפלגה ועל דרכה, וקרא לפעילים שלא להירתע ממנה. "צריך מראש למחול על כל החרפות ועל כל הקללות ועל כל הגידופים. הם מפחדים פחד מוות שאנחנו נהיה גורם שמחדש פה משהו שאף אחד לא עוסק בו. אנחנו נעמוד איתנים בגלל שעם ישראל זקוק לזה כאוויר לנשימה. אי אפשר יותר לשתוק".

הרב טאו הדגיש כי מבחינתו אין מדובר בעוד מהלך פוליטי בלבד, אלא בצורך לאומי עמוק: "הדבר הזה הוא ממש פיקוח נפש וצריך לפעול ולעשות. אנשים צריכים להתרגל לזה שרק חשבונות פוליטיים לא יצילו אותנו, מה שיציל את עם ישראל זה הרוח המקורית האמיתית מעומק הנשמה".

הרב הצביע גם על ההתעוררות הרוחנית שהוא מזהה בציבור הישראלי. “יש התעוררות ספונטנית של אנשים שחוזרים בתשובה, רוצים לשמור שבת, להגיד סליחות. אנחנו לא סומכים על הנס, אלא פועלים במאמץ, בטהרת הלב, בתוכנית הגיונית ומסודרת ובחשבון. הגיע הזמן להכריז את האמת".