עליית יהודים להר הבית ממשיכה לשבור שיאים. בשנת תשפ"ו השתתפו בעליות להר 68,944 יהודים, כ-500 יותר מבשנה שקדמה לה.

מנתוני ארגון "בידינו למען הר הבית" עולה כי השיא נרשם למרות מגבלות משמעותיות משום הר הבית היה פתוח לכניסת יהודים במשך 220 ימים בלבד, בעוד שבמשך 134 ימים הוא נותר סגור, כולל שבתות, חגים מוסלמיים וסגירות מטעמים ביטחוניים.

בין היתר, בעקבות מבצע "שאגת הארי" והאירועים הביטחוניים שנלוו אליו, הר הבית נסגר כליל לכניסת יהודים. בארגון מציינים כי לולא הסגירה הממושכת והמגבלות בתקופה זו, מספר העולים היה גבוה יותר.

בחלוקה למועדים, החודש העמוס ביותר במהלך השנה היה חודש תשרי, שבמהלכו פקדו את המקום 12,778 עולים. היום שבו נרשם העומס הגדול ביותר בשנה היה צום ט' באב, שבמהלכו עלו להר 4,288 יהודים ביום אחד.

צד נוסף שנחשף בנתונים מעיד על זינוק בציון אירועים אישיים ומשפחתיים במקום הקדוש. בשנת תשפ"ו עלו להר 217 חתנים וכלות בשנת שמחתם (160 חתנים ו-57 כלות, לעומת 124 חתנים ו-44 כלות בתשפ"ה). כמו כן, 45 נערים ונערות חגגו את הגיעם למצוות בהר הבית, מתוכם 36 חתני בר מצווה ו-9 כלות בת מצווה.

בגזרת המשמעת והאכיפה המשטרתית, במהלך השנה נרשמו 383 מעוכבים ו-36 עצורים (סך הכל 419 מעוכבים ועצורים). בנוסף לכך, הוטלו צווי הרחקה מנהליים ומשטרתיים על 127 אזרחים.

מארגון "בידינו" נמסר: "שנת תשפ"ו הוכיחה שוב כי הציבור הישראלי מצביע ברגליים וכי החיבור להר הבית הולך ומעמיק. העובדה שזוגות רבים ומשפחות בוחרות לציין את רגעי השיא של חייהם בהר היא בשורה אדירה. נמשיך לפעול להסרת המגבלות ולפתיחת ההר באופן מלא וחופשי".