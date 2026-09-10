לקראת ראש השנה והימים הנוראים, עלו היום (חמישי) תלמידי ובוגרי ישיבת ההסדר צפת להר הבית, יחד עם ילדיהם, בהובלת ראש הישיבה הרב איל יעקבוביץ' ורבני הישיבה.

תלמידי הישיבה נפגשו עם בוגרי הישיבה וילדיהם לתפילת שחרית ברחבת הכותל המערבי ולאחר מכן עלו יחדיו להר הבית לסיור בהובלת ראש הישיבה, הרב איל יעקבוביץ'. משם המשיכו לארוחת בוקר חגיגית, להצגה מיוחדת לילדים לקראת ראש השנה ולסיור קצר בעיר העתיקה.

הרב יעקבוביץ' סיכם: "יש משמעות מיוחדת לעלות להר הבית דווקא בימים הללו. עמדנו שם יחד, דורות של הישיבה הקדושה, במקום המקדש. מעמד מרומם ומרגש של המלכת ה' בביתו וקבלת עול מלכות שמים מתוך דבקות. זו זכות עצומה לראות את החיבור וההמשכיות, אבות ובנים הצועדים יחד אל הקודש. שנזכה לראות בבניינו במהרה בימינו".