הרב דודקביץ צילום: ללא

הרב דוד דודקביץ, רב היישוב יצהר וראש ישיבת רועה ישראל, קורא לציבור להגיע בימים הנוראים לחוות ולחזק את אנשיהן. ההגעה נועדה בין היתר לסייע בקיום מניינים במקום.

הרב דודקביץ התייחס לפעילות אנשי החוות ואמר כי פעולתם "בהגנת הארץ ובשמירת אדמותיה הקדושות עצומה".

הוא קרא לציבור להצטרף אליהם דווקא בימים הנוראים. בדבריו תיאר את בקשת אנשי החוות, "בראש השנה מתחננים, בואו תהיו איתנו במניין, כדי שנוכל יחד בחוות לקדש את שם ה' כראוי במניין". לדבריו, הנוכחות במקום היא חיזוק משמעותי עבורם.

הרב דודקביץ הוסיף, "מצווה גדולה. מי שזוכה להשתתף איתם הוא שותף במצווה העצומה הזו". הוא חתם בברכה, "ריבונו של עולם ישיב לו כגמולו לשנה טובה ומתוקה".