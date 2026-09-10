יכולים לסרב פקודה? אלמוג כהן הפתיע את פעיל אחים לנשק צילום: ללא

עימות נרשם במהלך פאנל פוליטי שנערך בפני תלמידי תיכון, כאשר במרכז הסערה סגן השר אלמוג כהן ועמרי רונן, ממובילי ארגון "אחים לנשק" ומועמד ברשימת מפלגת "הדמוקרטים".

כהן פנה לרונן והאשים: "היו פה אנשים שחשבו שבגלל שפוגעים להם בציפור נפשם הדמוקרטית הם יכולים למכור את הילדים שלנו. עמרי רונן היקר, אתה והחברים שלך מכרתם את הילדים שלי כי חשבתם שהביטחון של המדינה הזאת הוא איזשהו קרדום לחפור בו".

דברי כהן התקבלו במחיאות כפיים על ידי התלמידים. "אני מוותר על הזמן שלי כדי שתאמר לכל הגולנצ'יקים, המטכ"ליסטים, המגלניסטים והשלדגיסטים שנמצאים פה - שאם אתם עולים לשלטון, הם יכולים לסרב פקודה!".

רונן טען כי מדובר בהאשמות שווא ואף נראה כועס בשיחה עם מארגני האירוע על הבמה שניתנה לכהן.