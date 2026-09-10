אלוף במילואים כמיל אבו רוקון, המועמד במקום ה-13 במפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט, אומר כי "רוחות השינוי נושבות בישראל".

בשיחה עם כתב ערוץ "הלא ואתר "פאנט" אמר אבו רוקון, כי "המשימה העיקרית כעת היא לשנות את השלטון הפסול והמעוות הזה, ולהחליף את ממשלת נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר בממשלה שתפעל למען כל גווני החברה הישראלית, כולל בני העדה הדרוזית".

אבו רוקון ציין עוד, כי ברשותו התחייבות של איזנקוט שייעשה מאמץ לפתור את כל הבעיות והאתגרים העומדים בפני הציבור (הדרוזי).

הוא הדגיש את חשיבות ההצבעה בבחירות הקרובות לכנסת, אותן הוא כינה "גורליות", והעלאת שיעור ההצבעה "למען עתידנו, עתיד ילדינו ועדתנו (הדרוזית)".

כמיל אבו רוקון שירת כארבעה עשורים במערכת הביטחון, בעיקר במנהל האזרחי ובזירה הפלסטינית.בין תפקידיו הבולטים: סגן מושל צבאי בג'נין ובטולכרם, מפקד יחידת התיאום והקישור לעזה, ראש המנהל האזרחי ביהודה ושומרון, ראש רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון, ולבסוף מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) בשנים 2018-2021.