נבוא בשעריך- יגאל שטטנר

המפיק המוזיקלי יגאל שטטנר, המוכר בציבור הדתי-לאומי ומייסד הפודקאסט של תעשיית המוזיקה היהודית "הג'אם היהודי", מוציא סינגל חדש בשם "נבוא בשעריך". את מילות השיר והלחן כתב שטטנר בעצמו.

שטטנר הוא לוחם מילואים ששירת מאות ימי לחימה בעזה. "מאז תחילת המלחמה התעורר בי הרצון להוציא את השירים שלי לכל עם ישראל", אמר לערוץ 7.

שטטנר סיפר על התקווה שמלווה את יציאת השיר, "אני ממש מקווה שהשיר הזה יגיע לכל לב נשבר שזקוק לנחמה, שתהיה לעם ישראל שנה טובה ומבורכת". לצד הכתיבה והלחן, הוא אחראי גם על ההפקה המוזיקלית.

השיר "נבוא בשעריך" עוסק בניגון העמוק שיש בכל אחד, בכמיהה של כל יהודי ושל כלל האומה להתקרב אל בורא עולם ובשאיפה לגאולה שלמה. בין מילות השיר נכתב: "אתה אוסף ברחמיך כל דמעה של לב נשבר, גם בלי מילים נבוא בשעריך, אל היכל קודשיך, אבינו אתה".