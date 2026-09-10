משטרת ישראל הגיבה לפוסט שפרסמה פעילת הימין איילת לאש ברשתות החברתיות, ובו טענות על גניבת רכב מחניון רמי לוי באריאל ועל היקף גניבות כלי הרכב בעיר.

בתגובתה לערוץ 7 הודיעה המשטרה כי נפתחה חקירה בעקבות דיווחים על גניבות בעיר וכי במסגרת החקירה נעצר חשוד.

"עם קבלת דיווחים אודות גניבת כלי רכב בעיר אריאל, לרבות בחניונים בעיר, נפתחה חקירה, במסגרתה בוצעו מגוון פעולות שהובילו למעצר חשוד בחשד למעורבות באירועים אלו".

במשטרה לא פירטו בתגובה שנמסרה באילו אירועים בדיוק חשוד העצור ומה עלה בגורל הרכב שעליו כתבה לאש.

עוד נמסר מהמשטרה, "שוטרי מחוז ש"י פועלים כל העת לסיכול גניבות כלי רכב ולמעצר חשודים ולראיה, בשבוע החולף סוכלו מעל ל-20 גניבות כלי רכב במחוז".

המשטרה הוסיפה נתונים שלפיהם חלה השנה ירידה במספר העבירות בתחום. "בזכות פעילות ממוקדת בתחום גניבות הרכב, של כלל מחוזות המשטרה לרבות יחידת אתג"ר, חלה השנה ירידה דרמטית של 24% בעבירות אלה".

בפוסט סיפרה לאש כי פנה אליה אדם שרכבו נגנב מחניית קניון 'מגה אור' באריאל בזמן שאשתו ערכה קניות. לדבריה, האישה קיבלה במהלך הקניות שיחה מאיתורן שלפיה מישהו מתעסק ברכבה, יצאה מיד מהחנות והתקשרה למשטרה.

לטענת לאש, השוטרים ראו את הרכב כשהוא עדיין בתוך אריאל ובדרכו לעבר השער. כאשר האישה ביקשה שיעצרו אותו, היא נענתה, "אי אפשר. אנחנו לא יכולים לסכן חיי אדם על גניבת רכב".

לאש טענה כי בתוך פחות מדקה מהיציאה מאריאל נכנס הרכב לכפר סלפית. היא הזכירה בפוסט כי לדבריה, בתחילת המלחמה סגר ראש עיריית אריאל את המעבר מסלפית לעיר.

בהמשך תיארה לאש את שאירע, לטענתה, כאשר האישה הגיעה להגיש תלונה. לדבריה, השוטר אמר לה, "את לא הראשונה היום", והסביר כי בכל יום נגנבים רכבים מהחניון.

לאש תקפה בחריפות את התנהלות הרשויות ושאלה כיצד מתאפשרת, לטענתה, כניסה חוזרת של פלסטינים מסלפית למתחם הקניון באריאל. היא העלתה חשש כי מעבר לגניבות הרכב, האפשרות להיכנס למתחם עלולה לשמש גם לפגיעה ביטחונית.