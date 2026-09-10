יוסף ג'בארין, יו"ר הרשימה המשותפת, קרא לחתום על הסכם עודפים עם רע"מ כדי למנוע בזבוז קולות בבחירות לכנסת אותן הוא כינה "גורליות".

ג’בארין הדגיש, כי "הצעד הזה אינו משקף רק את חשיבותו של כל קול ערבי בבחירות האלה, אלא הוא נושא גם מסר חברתי לחברה שלנו, לפיו אפשר להתמודד בבחירות ועדיין לשמור על אווירה טובה וחיובית".

בהתייחסו לקמפיין הבחירות בחברה הערבית אמר ג'בארין, כי חשוב למקד את קמפיין הבחירות בהיבטים חיוביים ולא בהיבטים השליליים אצל אחרים.

לדבריו, הבחירות לכנסת אינן קרב בין המפלגות הערביות, אלא "קרב נגד הממשלה הפשיסטית על הקיום והעתיד של החברה הערבית."

היעד המרכזי, ציין ג’בארין, הוא מאמץ להעלות את שיעור ההצבעה הערבי, שכן אם הרשימה המשותפת תזכה ב-10 מושבים בכנסת היא תוכל להפיל את "ממשלת הפשיזם, הגזענות וההשמדה".