מגישת הטלוויזיה עינת ארליך (57) חשפה הערב (חמישי) בחשבון האינסטגרם שלה כי אובחנה לאחרונה עם גידול סרטני בראשה.

"מי שמכיר אותי יודע שרוב חיי הבוגרים אני מתעסקת בבריאות. להקשיב לגוף. לבחור תזונה מיטיבה. לחיות חיים בתנועה. הכי קרוב לאדמה ומה שטבעי. האמנתי בחיים בריאים. אני עדיין מאמינה. אבל הגיע היום שבו הגוף שלי הודיע לי אחרת. שאני כבר לא בריאה. השבוע אובחנתי ב-GBM, גליובלסטומה - סרטן מוח. מילים שלא חשבתי שאי פעם אכתוב על עצמי", כתבה ארליך.

היא שיתפה בהליך הרפואי. "בשבוע שעבר עברתי ניתוח מורכב - ומאוד מוצלח - להוצאת הגידול ע"י ד"ר טל שחר וד"ר נעמי כהנא לוי, הרופאים המלאכים בשמי איכילוב. אני יודעת שהשמועות רצות ולכן אני בוחרת לשתף מעומק הלב שאומנם יש בי פחד. כמובן שיש פחד. יש בי כעס. ויש עצב. אבל - מעולם לא הייתי מחוברת כל כך לכמות האהבה והנתינה שסובבים אותי".

את הפוסט חתמה במסר נחרץ של תקווה ואופטימיות. "עטופה ובטוחה בכל אלה, תודה לאל, אני מתחילה עכשיו מסע אל הריפוי. אשתמש בכל מה שלמדתי במשך השנים על הקשבה לגוף ועל כוחו של האדם. ויש לי כוח. המון כוח. ואני אנצח".