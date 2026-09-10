ילד בן 12 איבד את הכרתו אחר הצהריים (חמישי) באופן פתאומי בחנות בקניות באזור המרכז. כונן מד"א מאיר אזולאי, שהגיע למקום בתוך כשתי דקות בלבד, זיהה את הילד כשהוא ללא דופק וללא נשימה והחל לבצע בו פעולות החייאה דחופות.

בעזרת מפעם (דפיברילטור) נתן החובש לנער שני שוקים חשמליים, אשר הובילו לחזרת הפעילות הלבבית ולחזרתו ההדרגתית של המטופל להכרה.

"הגעתי לחנות וראיתי ילד כבן 12 שוכב מחוסר הכרה, ללא נשימה וללא דופק. מיד התחלתי בטיפול מציל חיים ובאמצעות המפעם שברשותי נתתי לו שני שוקים חשמליים. לאחר מכן ליבו שב לפעום ובהדרגה הוא חזר להכרה. צוות הטיפול נמרץ של מד"א שהגיעו למקום פינו אות לבית החולים", סיפר אזולאי.

בהמשך הגיעה למקום ניידת טיפול נמרץ להמשך הענקת הסיוע הרפואי ופינויו של הנער. פאראמדיק מד"א שי פנחס, הוסיף "ראיתי את הילד כשהוא כבר בהכרה מעורפלת והמשכנו מיד בטיפול הרפואי. הענקנו לו טיפול תרופתי ופינינו אותו לבית החולים שניידר כשמצבו יציב והוא בהכרה".