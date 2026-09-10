אחרי שהציע לתמוך בו | הרב יצחק יוסף תוקף את איזנקוט דניאל פרץ, המטבחון

מנהיג תנועת ש"ס, הרב יצחק יוסף, יצא היום (חמישי) במתקפה נגד יו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט, תוך שהוא מזהיר מפני הקמת ממשלה בראשותו.

במהלך נאום שנשא בכנס שנערך בעיר אשדוד, התייחס הרב יוסף לאפשרות שגורמים מתוך האופוזיציה והשמאל ירכיבו את הממשלה הבאה, והציף משקעי עבר מתקופת כהונתו של איזנקוט בראשות צה"ל.

"הצלנו את תלמודי התורה", אמר הרב יצחק יוסף בכנס. "אם פעם יעלו השמאל, איזנקוט והחברים שלו אוי ואבוי. הוא היה רמטכ"ל, הוא עשה תקנה בצבא, שיהיו חייל וחיילת בטנק בצבא ביחד. אוי ואבוי. הייתי אז רב ראשי, הסברתי לו מה חומרת העניין, ככה נלחמים בעניין? הוא אפילו לא ענה לי. חברים, קצת כבוד, אתה רמטכ"ל פונה אליך רב ראשי, אפילו לא עונה".

המתקפה הנוכחית בולטת במיוחד על רקע דברים שונים לחלוטין שאמר הרב יוסף רק לפני כחודשיים. "גדי איזנקוט הוא אדם טוב, יהודי חם, הוא אוהב את לומדי התורה - סבתא שלו הצביעה ש"ס ורצתה שהוא יהיה רב, זה אמנם לא קרה אבל אפשר לסמוך עליו", אמר אז הרב.

הוא הוסיף "אפשר שנלך איתו בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא".