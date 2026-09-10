השר לביטחון לאומי ויו"ר מפלגת עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, הגיש תביעת לשון הרע בסך 100 אלף שקלים נגד חבר הכנסת גדי איזנקוט ונגד מפלגתו.

התביעה הוגשה באמצעות עורך הדין זאב וולף בעקבות התבטאויות של איזנקוט בפודקאסט "איך לעשות דברים" מבית "כאן 11".

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במהלך השידור ייחס איזנקוט לשר בן גביר הפצה של תכני טיקטוק אלימים המופנים לקהל צעיר, וטען כי אלו כוללים אמירות כגון "הדרך היחידה היא להרוג" ו"ערבי טוב זה ערבי מת", לצד מתן רוח גבית לבריונות ולהפעלת כוח.

מיד בתום תיאור התכנים הללו, הוסיף איזנקוט: "וכשאני מסתכל על התופעה שקוראים לה איתמר בן גביר".

בכתב האישום והתביעה הדגיש השר בן גביר כי האשמות אלו מהוות שקר מוחלט. לדבריו, הוא מעולם לא הפיץ, פרסם או קידם סרטונים הכוללים קריאות להרג או את האמירה "ערבי טוב זה ערבי מת".

על רקע הדברים הללו, פנה השר בן גביר לערכאות המשפטיות בבקשה לחייב את איזנקוט ואת מפלגת "ישר!" בתשלום פיצויים על סך 100 אלף שקלים ללא צורך בהוכחת נזק.

בנוסף, דורש השר, כי בית המשפט יורה על הסרת הקטע המדובר מכלל הערוצים והפלטפורמות שנמצאים בבעלות המפלגה, לצד פרסום הבהרה ותיקון מפורש לדברים שנאמרו.